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La ONU exige un diseño seguro en redes sociales para niños tras la sanción histórica a Meta por adicción a menores

La ONU elevó la presión sobre la industria, por lo que el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que las redes sociales deben adoptar un diseño seguro para promover la seguridad infantil.

  • Luego de que Meta aceptara pagar hasta 18.000 millones de dólares para cerrar un juicio histórico por adicción digital en menores, la ONU elevó la presión sobre la industria. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Luego de que Meta aceptara pagar hasta 18.000 millones de dólares para cerrar un juicio histórico por adicción digital en menores, la ONU elevó la presión sobre la industria. FOTO: Juan Antonio Sánchez
  • Los niños con celulares y en redes sociales. FOTO: Getty
    Los niños con celulares y en redes sociales. FOTO: Getty
  • Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en medio del juicio contra el gigante tecnológico por crear adicción a las redes sociales en los menores. FOTO: Getty
    Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en medio del juicio contra el gigante tecnológico por crear adicción a las redes sociales en los menores. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 2 horas
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió este jueves 27 de agosto que toda la industria de las redes sociales adopte un diseño seguro para los niños, después de que el gigante tecnológico Meta acordara implementar restricciones al uso de Facebook e Instagram por parte de menores de edad en algunos estados de Estados Unidos.

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Según un documento presentado ante un tribunal el miércoles, Meta acordó pagar hasta 16.700 millones de dólares a una coalición de estados estadounidenses y aplicar las restricciones, poniendo fin a un histórico juicio en California.

Los niños con celulares y en redes sociales. FOTO: Getty
Los niños con celulares y en redes sociales. FOTO: Getty

El acuerdo resolvió las demandas presentadas por 29 estados, que acusaban a Meta de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los usuarios jóvenes, de haber engañado al público sobre los riesgos y de haber recopilado ilegalmente datos de menores de 13 años.

El pacto también obligaría a Meta a mejorar sus herramientas de verificación de edad para identificar mejor a los usuarios jóvenes en sus aplicaciones. El acceso a funciones como ver el número de “me gusta” de una publicación o utilizar filtros de belleza quedaría restringido para los adolescentes.

Inicialmente, 51 estados y territorios, además de Washington D. C., habían llegado a un acuerdo con Meta. Texas alcanzó un acuerdo separado con la empresa, lo que elevó el pago total a unos 18.000 millones de dólares.

“Los niños no deberían tener que esperar a que se presente una demanda para estar seguros en internet”, declaró el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en X.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en medio del juicio contra el gigante tecnológico por crear adicción a las redes sociales en los menores. FOTO: Getty
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, en medio del juicio contra el gigante tecnológico por crear adicción a las redes sociales en los menores. FOTO: Getty

“Los cambios en el diseño que Meta acordó implementar ahora en sus aplicaciones de redes sociales están en línea con lo que mi oficina viene reclamando. Pero todavía no hemos llegado a ese punto. El diseño seguro debe aplicarse en toda la industria. Los gobiernos deben actuar con mayor firmeza en lugar de esperar a que lo hagan los tribunales y las empresas”, concluyó.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué consiste el acuerdo judicial alcanzado por Meta en Estados Unidos?
El acuerdo exige a Meta pagar aproximadamente 16.700 millones de dólares para resolver las demandas presentadas por 29 estados (además de acuerdos independientes como el de Texas), acusando a la compañía de diseñar plataformas adictivas para menores, engañar sobre sus riesgos y recopilar datos ilegales de menores de 13 años.
¿Qué cambios específicos implementarán Facebook e Instagram para los menores de edad?
El texto señala que Meta acordó aplicar restricciones de uso y cambios en el diseño de sus aplicaciones para garantizar un entorno más seguro para los jóvenes, aunque la noticia no detalla las medidas técnicas ni las funciones específicas que se modificarán.
¿En qué países o regiones se aplicarán las nuevas restricciones de Meta?
Las restricciones acordadas en el juicio se implementarán inicialmente en algunos estados de Estados Unidos. La noticia no precisa si Meta extenderá estos cambios de forma voluntaria al resto del mundo o a otros países de Latinoamérica y Europa.
¿Cuál es la posición de la ONU frente a las restricciones anunciadas por Meta?
La ONU considera que los cambios de Meta son un paso en la dirección correcta, pero insiste en que el “diseño seguro” para niños debe ser una norma obligatoria para toda la industria tecnológica y no una respuesta aislada tras un proceso judicial.
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