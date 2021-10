Constructores de Hidroituango denuncian ante la Fiscalía al alcalde Quintero

Cabe señalar que estas empresas se vincularon en el proyecto de construcción de la Hidroeléctrica de Ituango. Para esto, conformaron el Consorcio CCC Ituango (CCCI), en calidad de subcontratistas de Empresas Públicas de Medellín, EPM, quien era el contratista para ejecutar la obra.

“El alcalde Quintero no tiene fundamentos fácticos, judiciales o administrativos para sustentar tales afirmaciones, pues no existe sanción disciplinaria, condena penal o sanción fiscal que las sustenten. La sanción fiscal es de primera instancia y no se encuentra en firme y, en todo caso, no es cierto lo aseverado por el alcalde sobre el contenido del fallo”, dice la denuncia.

Por último, el abogado Fabio Humar indicó que el mandatario local tiene tres opciones:

“O muestra las pruebas de que la obra ha tenido episodios de corrupción, como lo está diciendo, junto con las respectivas pruebas de las denuncias, o se retracta públicamente o asume un proceso penal que por injuria y calumnia hemos presentado hoy”, indicó.

Por ahora no se conoce declaración emitida por el alcalde sobre esta denuncia interpuesta en su contra.

La denuncia se radicó un día después de que el Consorcio CCC Ituango recusara ante la Procuraduría General de la Nación al alcalde Daniel Quintero, en un documento que también recoge varias de las declaraciones que ha dado el mandatario en contra de los contratistas, incluidas las expresadas en tiempo de campaña.

La recusación busca que el alcalde sea apartado de sus funciones y decisiones en relación con el contrato Boomt, mediante el cual EPM encargó la construcción del proyecto Hidroituango al consorcio CCC Ituango.