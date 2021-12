Descuentos en licores tienen enredados a exdirectivos de la FLA

Según pudo establecer EL COLOMBIANO, la noticia fue conocida la semana pasada por varias fuentes al interior de la FLA, a raíz de un oficio que radicó la Contraloría en esa empresa el pasado 25 de noviembre, en el que le notificó a la actual gerencia la apertura de esa investigación y le pidió suministrar, en un plazo no mayor a 10 días, los datos de contacto de los implicados.

Pese a que dichos descuentos estaban justificados por las normas que rigen a la FLA, el lío radicaría en que estos habrían sido aplicados sobre el total de las facturas y no se habría excluido el valor del IVA (Impuesto al Valor Agregado).

Tras la apertura del proceso, las personas y empresas mencionadas podrían ser citadas a dar sus explicaciones ante la Contraloría de Antioquia, a través de una serie de audiencias en las que se conocerían más detalles.

Según explicaron fuentes conocedoras del mercado de licores regional, pese a que todavía es muy pronto para sacar conclusiones, en términos de comercialización uno de los datos que llaman la atención es que la investigación involucre a las únicas tres empresas encargadas de la distribución de los productos de la FLA en el departamento.

Durante una sesión plenaria realizada en la Asamblea de Antioquia el pasado 27 de octubre, la gerencia de la FLA reveló que, pese a la reforma administrativa que experimentó esa compañía este año al volverse una Empresa Comercial e Industrial del Estado, esas tres empresas seguían con sus contratos vigentes hasta el 30 de diciembre de este año.

Al ser consultado por las implicaciones que este proceso podría traer en la actividad comercial de la FLA, el gerente Javier Ignacio Hurtado señaló que en caso de un eventual fallo en firme en contra de los distribuidores la empresa garantizaría la normal distribución de sus productos.

“A la fecha no hemos tenido acceso al contenido del proceso, y por lo tanto no somos conocedores de los hechos que motivaron el mismo, puesto que no estamos vinculados en esta investigación”, agregó Hurtado, al ser interrogado sobre qué información tenía en torno al proceso de la Contraloría.

Al ser consultado también por su versión sobre la investigación que lo implica, el exgerente de la FLA, Iván Correa Calderón, sostuvo que hasta la tarde de ayer no tenía información sobre el proceso. “No he sido notificado de ninguna apertura de investigación”, sostuvo el exgerente.