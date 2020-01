Contrapunteo entre Quintero y excandidatos

Al preguntarle sobre quién estaba detrás de la supuesta campaña, Quintero dijo que no creía necesario revelarlo, pues considera que la iniciativa se va a diluir pronto. Pero aclaró que de ser necesario hará pública la información. “No he denunciado porque no es algo ilegal, es más bien algo antiético”, apuntó.

Tras escuchar las declaraciones del alcalde, el concejal Alfredo Ramos respondó: “Ya salieron a decir, ante manifestaciones en las redes sociales, que tienen unos audios donde un candidato a la alcaldía dice que quiere la revocatoria (...) Que saquen los famosos audios, veamos cuál es el supuesto candidato perdedor que quiere revocar al gobierno”.

Ramos subrayó que la revocatoria es un derecho constitucional y aclaró que él se ha dedicado exclusivamente a su papel en la corporación, por lo cual le pidió a Quintero que “no se ponga a crear enemigos imaginarios” y calificó sus declaraciones a medios como “actitudes infantiles”.

Juan David Valderrama, excandidato, escribió en su cuenta de Twitter: “Me sumo a la molestia y le solicito al Alcalde respetar el buen nombre de todos los ciudadanos. La campaña terminó y su deber es unir y gobernar esta ciudad. Las divisiones que crea, y el lenguaje sectario no le hacen bien a Medellín”.

El excandidato Santiago Gómez le dijo a este diario que las declaraciones de Quintero buscan desviar la opinión y no hablar de los desmanes ocurridos cuando concluyó la marcha. “Yo no estoy con empresarios en ningún proceso para revocar a nadie, no he ido a reuniones y no he hablado con nadie del tema. El alcalde debería decir quién lo va a revocar y no victimizarse”, aseveró.

Frente al manejo hecho en las marchas, Quintero fue objeto de críticas por haber desestimado los rayones en algunos edificios por parte de encapuchados: “la verdad no se le debe dar importancia a las pinturitas, ellos mismos las borran”, les respondió el mandatario a los periodistas.

Para Gómez, “el alcalde debe estar al frente del puesto de mando unificado, dirigiendo que no pase lo qué pasó ayer (martes) y no irse a limpiar paredes. La ciudad estuvo en un gran caos y claramente se le salió de las manos”.