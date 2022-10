La Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) estuvo envuelta en un escándalo luego de que se conociera que entregó contratos por $2.773 millones a una firma en la que ha figurado como directiva y propietaria una gran amiga y socia de Wilder Echavarría, gerente de la entidad, la cual además ocupaba un cargo directivo en la EDU y hasta reemplazaba a Echavarría en su ausencia. Expertos consultados por este diario explicaron que aunque el solo hecho de la representación legal de la funcionaria no le generaría una inhabilidad legal, sí habría un impedimento ético para que participara en los comités donde se decidía la contratación de la EDU y que le adjudicó los cinco contratos a la empresa relacionada con ella.

Asimismo, sobre la EDU han pesado cuestionamientos porque el año pasado hizo cambios en el manual de contratación, cuya novedad más sobresaliente fue que el límite en el proceso por Invitación Privada pasó de $454 millones a $9.085 millones, un 1.900% más. Esto quiere decir que la entidad pasó a tener la posibilidad de convocar para sus contratos a quienes considere y entregarles cifras millonarias para los proyectos, evitando controles que se aplican cuando se hace licitación.