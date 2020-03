Comercio también apeló a guantes y tapabocas

Manuela no pudo evitar ponerse nerviosa. Por su cabeza pasaban escenas de películas en las que brigadas sanitarias retienen a la gente y se la llevan, pero en pocos segundos reflexionó sobre lo absurdo de su idea. Respiró hondo y le explicó al señor que había caminado tres kilómetros bajo el sol y que ni ella ni nadie de su familia estaban enfermos.

Agregó que en el centro comercial no se permite la entrada de más de 50 personas, se les pide usar tapabocas y se ubicaron dispensadores de gel antibacterial en la única puerta de la entrada y salida que quedó habilitada. Esas disposiciones, aclaró, no rigen para la IPS de Sura que funciona dentro del centro comercial y donde hay manejos diferenciales, según la gravedad de los pacientes que llegan.

Juan Santiago Elejalde, gerente de Los Molinos, explicó que el 80 % de los empleados del centro comercial están teletrabajando y algunos otros, encargados de aseo, vigilancia y otras actividades, están laborando con horarios escalonados. “Incluso vamos a anticipar algunas vacaciones, amparados en la Circular No. 021 del Ministerio de Trabajo”, dijo.

El Éxito informó que aunque no restringe el acceso, sí habilitó horarios especiales para adultos mayores y mujeres embarazadas.

“Los empleados en tiendas tienen guantes, tapabocas y ayer empezamos a entregarles gafas acrílicas. También implementamos un sistema de rociado de agua con hipoclorito en las cajas y tenemos dispensadores de gel antibacterial”, explicó Carlos Mario Giraldo, presidente del Grupo Éxito.

En redes sociales la usuaria Erika Martínez informó que en el almacén Merkepaisa de Sabaneta estaban permitiendo solo el ingreso de 15 personas, y que los empleados estaban usando tapabocas y guantes.

Durante un recorrido por las comunas 1, 3 y 16 de Medellín, este diario encontró que los supermercados barriales están restringiendo el acceso de compradores para no violar el tope de aglomeración fijado en 50 personas por el Gobierno Nacional.

Alcides Gómez, propietario de una tienda de frutas y verduras, explicó que la única preocupación en su local es la afluencia de domiciliarios sin las debidas protecciones. “Vienen los muchachos de las aplicaciones, casi todos sin tapabocas. Pedimos que se laven las manos porque están en la calle manipulando billetes”.

Uno de ellos, que pidió omitir su nombre, aseguró que no están usando esos elementos de protección porque el aplicativo para el que trabaja no se los suministra, y en las farmacias no se consigue.

“Yo prefiero salir sin nada a morirme de hambre”, dijo .