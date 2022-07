Resulta que ante el conflicto entre la Alcaldía y la Nación por buscar recursos para resolver los problemas en los colegios, que podría costar más de $300.000 millones en toda la ciudad, la comunidad de la Diego Echavarría decidió no quedarse con los brazos cruzados y recaudar por su cuenta pintura, enchapes, pisos y hasta nuevos baños para permitir que más de 1.360 estudiantes afectados puedan regresar a sus salones.

Pero como si se tratara de una especie de homenaje al viejo dicho que reza “ni raja, ni presta el hacha”, los cuantiosos materiales recogidos para el colegio están en alto riesgo de quedarse en el aire, luego de que un contratista de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) señalara que no planea utilizarlos, pese a estar por emprender una serie de reparaciones calculadas en cerca de $150 millones.

Aunque para el caso del techo, por ejemplo, la institución recientemente firmó un contrato por $20 millones para arreglarlo, su limitado presupuesto no da para atender los demás problemas.

Buscando una alternativa, una asociación de egresados inició una recaudación de fondos para ayudar a reparar el colegio. Así mismo, varios líderes locales se pusieron en contacto con el sector privado y lograron concretar una donación de 20 inodoros, seis orinales, 150 metros de enchapes y 30 metros de pisos para arreglar los baños.

Pese a que la consecución de esos materiales en principio generó optimismo, un contratista a cargo de reparar el colegio, en el marco de un contrato con la EDU por más de $22.000 millones, se niega a utilizar las donaciones, argumentando que los términos del contrato no se le permiten.

En respuesta a un requerimiento enviado por EL COLOMBIANO, la EDU precisó que esa negativa se debería a un tema de garantías.

“Una de las principales razones es que este material no podría entrar en una eventual garantía de calidad si llega a pasar algo. En los contratos de obra pública se firman unas pólizas para las garantías de los proyectos, que se hacen efectivas cuando se presentan deterioros o siniestros. En este caso esto no aplicaría. Además, el contratista tiene unos precios pactados y no se podrían descontar por lo precios que ellos manejan”, señaló la entidad por escrito.

Al ser consultada por los planes para resolver los problemas del colegio, la Secretaría de Educación señaló por su parte que para los próximos años ya se habría destinado un monto de $1.861 millones.

Aunque a la hora de referirse al tema el rector Ceballos González precisó que el colegio espera llegar a un punto medio con el contratista de la EDU, y enfatizó en sentirse respaldado por la administración municipal, en otros sectores de la comunidad el conflicto ha causado malestar y no descartan utilizar los fondos que están recaudando a través de las donaciones para instalar el material donado, que más que una solución anhelada, ahora pareciera convertirse en otro problema.

Según las cuentas de la misma Secretaría de Educación, el 95% de las 432 sedes educativas de Medellín tienen algún problema en sus edificios, siendo 27 diagnosticadas con problemas críticos y al menos siete cerradas por ese drama. Que rajen o presten el hacha.