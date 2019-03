En Chocó prohíben llegada de lanchas con migrantes desde Urabá

Las más de 7 horas de reunión entre autoridades civiles, militares y policiales de Chocó y Antioquia, junto con Migración Colombia y la Cancillería, terminaron sin una solución clara para la crisis de migrantes, generada hace 16 días, luego de que los lancheros prohibieran el paso de extranjeros entre Turbo, Necoclí y Capurganá.

Lilia Isabel Córdoba, alcaldesa de Acandí, Chocó —municipio al que pertenece Capurganá—, aseguró que la comunidad exigió una ruta de atención para los migrantes y que, al no obtenerla, acordó mantener cerrado el paso.

Eso quiere decir, aclaró, que desde hoy no se permitirá la llegada de botes con migrantes y que la orden no proviene de la Alcaldía. “Nosotros no podemos impedir el paso de migrantes, la decisión es de la comunidad, y como institución la respetamos, porque tampoco podemos pasar por encima del pueblo”, dijo.