“Me siento vacío y solo en la vida”, las fuertes declaraciones de Alexander Zverev tras perder la primera ronda en Wimbledon

Tras la sorpresiva derrota en Wimbledon del alemán Alexander Zverev ante el francés Arthur Rinderknech, número 72 del mundo, en cinco sets en la primera ronda, el tenista número tres en el mundo habló en una rueda de prensa sobre los problemas de salud mental que está atravesando en estos momentos. “Me siento solo ahí fuera, a veces. Lo paso mal mentalmente. Lo llevo diciendo un tiempo desde el Abierto de Australia. Intento encontrar maneras de salir de este agujero, pero veo que no puedo”, comentó el alemán. Conozca: Sufrió más de lo esperado, pero ganó: así fue el debut de Carlos Alcaraz en el arranque de Wimbledon “No sé, en general me siento solo en la vida, lo cual no es bonito”, añadió. Zverev manifestó estar considerando tomar terapia por primera vez en su vida. “He pasado muchas dificultades. Muchos malos momentos con la prensa, en la vida en general. Nunca me he sentido tan vacío. Sin alegría en lo que hago”, continuó diciendo el tenista.

Asimismo, el deportista aseguró que no cree que el problema sea su tenis, sino cómo se encuentra en general: “No es algo relacionado con el tenis, solo que no encuentro alegría fuera del tenis tampoco. He perdido en la primera ronda, pero no creo que el tenis sea el problema ahora mismo. Es otra cosa que tengo que solucionar”.

“No es una excusa ni nada. Creo que Arthur merecía ganar hoy... De nuevo, me siento muy, muy solo. No sé. Nunca me había sentido así. No tengo las respuestas en este momento”, reconoció.