Hallan cuerpo de un hombre con signos de tortura en zona rural de Salgar, Antioquia

Las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de un hombre que fue hallado sin vida en la zona rural del municipio de Salgar, suroeste de Antioquia.

El hallazgo ocurrió en la vereda La Chuchita, a unos 40 minutos del casco urbano, donde habitantes reportaron la presencia de un cuerpo en el río San Juan. Al llegar al sitio, unidades del Cuerpo de Bomberos, con apoyo de la comunidad, confirmaron que se trataba de un hombre con múltiples heridas ocasionadas con arma de fuego y cortopunzante, además de tener las manos atadas con una cuerda.