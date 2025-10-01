Con doblete de Fydriszewski y otro gol de Chaverra, DIM remontó ante Santa Fe y es semifinalista de Copa

Era cuestión de tiempo para que la confianza, la puntería, la suerte de goleador, encontraran de nuevo al delantero argentino Francisco Fydriszewski. Atrás quedó la carencia de gol del primer semestre. Ahora, en la segunda parte del 2025, se ha visto una versión parecida al “prime” que tuvo hace un par de años en el fútbol de Ecuador.
“El Polaco”, nacido en Rosario, Argentina, hace 32 años, se ha vuelto determinante en las remontadas del Medellín. No solo porque es el goleador del cuadro antioqueño en el segundo semestre del año; sino debido a que ha brillado en los momentos clave, cuando se requiere de la “casta” que tanto piden los aficionados.