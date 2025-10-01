Con doblete de Fydriszewski y otro gol de Chaverra, DIM remontó ante Santa Fe y es semifinalista de Copa

Era cuestión de tiempo para que la confianza, la puntería, la suerte de goleador, encontraran de nuevo al delantero argentino Francisco Fydriszewski. Atrás quedó la carencia de gol del primer semestre. Ahora, en la segunda parte del 2025, se ha visto una versión parecida al “prime” que tuvo hace un par de años en el fútbol de Ecuador. “El Polaco”, nacido en Rosario, Argentina, hace 32 años, se ha vuelto determinante en las remontadas del Medellín. No solo porque es el goleador del cuadro antioqueño en el segundo semestre del año; sino debido a que ha brillado en los momentos clave, cuando se requiere de la “casta” que tanto piden los aficionados.

Francisco no solo anotó doblete en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Betplay contra Santa Fe en el estadio De Techo de Bogotá (0-3), con lo que llegó a 13 celebraciones con El Poderoso. También dio una asistencia en el final del partido para que otro “Pacho”, Chaverra, concretara la épica para acceder a semifinales del torneo. El primer gol de Fydri fue de zurda, cuando iban 28 minutos del juego. El otro al 78, después de que detuviera, dentro del área, un centro perfecto al segundo palo que le metió Léyser Chaverra, quien también tuvo buen rendimiento en el juego.

El primer tanto igualó, a dos goles, la serie que El Equipo del Pueblo perdió 1-2 ante los capitalinos en el Atanasio Girardot la semana pasada. El segundo, puso en ventaja al equipo dirigido por Alejandro Restrepo, quien desde el inicio del partido se mostró contento con lo que hicieron sus futbolistas en cancha, pero al tiempo molesto con las decisiones de los árbitros. Polémica por juego caliente Tanto Restrepo, como su asistente técnico, Giuliano Tiberti, recibieron amarilla durante el partido, que tuvo varios puntos álgidos, calientes. Después del gol de Francisco Chaverra, que el jugador celebró acercándose a la cámara y diciendo “te amo, hija, recupérate pronto”, el juez central expulsó a dos jugadores del DIM.

Jarlan Barrera, sustituido al minuto 71, recibió la amonestación después de que, durante la celebración, se acercara al banco de Santa Fe para gritar la diana de su compañero. Lo mismo ocurrió con Iván Scarpeta, del elenco bogotano, que fue quien respondió a la “agresión” del samario. Mientras salían de la cancha, cuando las cámaras enfocaron el túnel al camerino en el que, según se dijo en la transmisión, los jugadores se citaron para seguir la pelea, Jarlan salió acompañado por el arquero Éder Chaux, quien no se sabe si recibió roja. Lo que sí se tiene claro es que, con su remontada en Bogotá, el Medellín consiguió acceder, por segundo año consecutivo, a las semifinales de la Copa Betpaly, torneo que da cupo a la Sudamericana del 2026 al cuadro campeón. Además, mantuvo el buen rendimiento que ha tenido durante 2025 en Bogotá: no ha perdido ningún partido, tanto en Liga, como en Copa. En ese campeonato, que parece llenar de confianza a Fydrizsewski, el delantero argentino ha sido clave para que los rojos estén entre los cuatro mejores: le ha marcado a todos los rivales (Jaguares, Fortaleza y Santa Fe). Siga aquí el minuto a minuto del partido: