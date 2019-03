Dairon Córdoba, joven afro agredido en Medellín, habló de lo sucedido

Cinco días después, cuando ya el temor que le produjo la golpiza que sufrió, Dairon Córdoba Martínez decidió hablar de lo ocurrido el pasado 8 de marzo, día en el que además de ser robado por un delincuente en Campo Valdés, terminó señalado por la comunidad como el ladrón.

Por este caso de intolerancia y presuntamente racismo, por lo cual las autoridades adelantan investigaciones, la Alcaldía de Medellín acompaña y protege no solo a Dairon, sino a su esposa Carolina Murillo, quien denunció el hecho, y a su hija de apenas tres años.

“En mi corazón no siento el rencor. Sé que hay unos videos, pero yo no los veo porque no quiero terminar sintiendo odio hacia quienes me agredieron”, expresó Dairon.

¿Racismo?

El joven indicó que también había estudiantes de colegio entre las personas que lo atacaron y reflexionó sobre el asunto. Afirmó que no comprende qué es lo que están aprendiendo en las aulas, teniendo en cuenta la agresividad que mostraron.

“Me ofendió que me insultaran y me discriminaran por mi color de piel. ¿Hasta cuándo vamos a seguir en una sociedad donde se juzgue por esto”, expresó y reveló que escuchó a muchos de los que lo golpeaban preguntar por qué era que lo estaban haciendo.

Dairon pidió a la ciudadanía no tomarse la justicia por sus manos, detenerse a pensar en si la persona a la que atacan tiene familia, hijos, un trabajo —como es su caso— antes de agredir.

“Espero que no les pase eso en un futuro (...) Muchos de los que me atacaron en redes luego borraron sus comentarios cuando se dieron cuenta de la verdad, ojalá que no hubieran llegado a eso”, concluyó.

Andrés Tobón, secretario de Seguridad de Medellín, destacó al joven como un ciudadano ejemplar, trabajador, y de familia.

¿Qué pasó?

Según lo relatado por Dairon a las autoridades, él se encontraba en un supermercado cerca a su casa y a la iglesia El Calvario en Campo Valdés. Allí, aprovechando que había una señora vendiendo flores, decidió comprar algunas y sorprender a su esposa en el Día de la Mujer.

Cuando iba a pagar por el arreglo, un sujeto le arrebató el dinero y las compras que había hecho en el local comercial y salió corriendo del lugar.

“Dairon sale detrás de él en una reacción humana y el bandido, cuando se siente alcanzado, lo señala y grita “ladrón, cójanlo, ladrón”. Dairon lo sigue persiguiendo y se da cuenta que detrás suyo va turba que lo termina golpeando a él”, relató Tobón.

Investigación

La Fiscalía está al tanto de los detalles y con los testigos abrió una investigación, tomando como prueba las grabaciones que se hicieron con celulares.

El secretario afirmó que las personas que participaron en la golpiza pueden ser sancionadas y las imágenes de los agresores serán publicadas para que la ciudadanía ayuden a identificarlas.

Indicó que en el caso de los menores de edad, estudiantes de colegio, más que sanciones se debe adelantar un trabajo pedagógico.

Por su parte, la secretaria de Inclusión Social, Paulina Suárez Roldán, rechazó este acto y anunció que se investigará a fondo si se trata de un caso de racismo.

