Aunque el evento tuvo una intensidad percibida de nivel 5, lo que indica que fue claramente sentido por la población, no se reportan daños materiales ni personas afectadas. El temblor fue reportado en municipios cercanos como Lenguazaque y Ubaté, así como en ciudades como Bogotá, Tunja y Villavicencio.

El SGC indicó que el sismo fue detectado por 60 estaciones sísmicas y recibió al menos 17 reportes ciudadanos. Hasta el momento no se han registrado daños materiales ni personas afectadas.

Un sismo de magnitud 4,2 se considera leve a moderado. Generalmente, no causa daños estructurales si ocurre a gran profundidad, como fue el caso en Cundinamarca (140 km). Sin embargo, puede sentirse con claridad, sobre todo si el epicentro está cerca de zonas pobladas. Aunque no suele representar un peligro grave, es una señal de actividad sísmica que no debe ignorarse.