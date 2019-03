Giro en la historia de Dairon: sí trató de robar en un supermercado

Un vuelco sufrió la historia de Dairon Córdoba Martínez, el joven afro que fue agredido el pasado 8 de marzo en el barrio Campo Valdés de Medellín, pues según quedó registrado en un video del supermercado donde entró antes de sufrir la golpiza, habría tratado de llevarse algunos productos sin pagar.

Daniela Maturana, concejala de Medellín que hizo eco de la denuncia, confirmó a EL COLOMBIANO este hecho tras dialogar con Dairon. “Me confesó en persona que cometió un error, me dijo que trató de remediarlo”, reveló.

En dos videos que circulan por redes sociales, ambos de las cámaras de seguridad del supermercado, se ve a Dairon tratando de camuflar algunos productos en su ropa y luego en la caja registradora es identificado y aparentemente huye del lugar cuando las personas a cargo tratan de detenerlo.

Lea también: ¿Agresión a joven afro en Medellín fue un caso de discriminación?

Las dos versiones

En el diálogo sostenido entre Dairon y las autoridades, el joven relató que él se encontraba en un supermercado cerca a su casa y a la iglesia El Calvario en Campo Valdés. Allí, aprovechando que había una señora vendiendo flores, decidió comprar algunas y sorprender a su esposa en el Día de la Mujer.

Cuando iba a pagar por el arreglo, un sujeto le arrebató el dinero y las compras que había hecho en el local comercial y salió corriendo del lugar. “Dairon sale detrás de él en una reacción humana y el bandido, cuando se siente alcanzado, lo señala y grita “ladrón, cójanlo, ladrón”. Dairon lo sigue persiguiendo y se da cuenta que detrás suyo va turba que lo termina golpeando a él”, anotó el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón.

Siga leyendo: Dairon Córdoba, joven afro agredido en Medellín, habló de lo sucedido

Sin embargo, uno de los empleados del supermercado, que pidió no ser identificado, expresó que decidieron hacer público el video que registraba cómo ocurrieron los hechos previos a la agresión, luego de escuchar la versión que Dairon estaba contando a la administración municipal.

“Se inventó cosas que no son, no estaba comprando rosas, vino al supermercado y no compró nada. Mostramos el video porque el hombre estaba diciendo cosas que no habían pasado”, dijo el empleado.

En uno de los videos se aprecia cuando personal del supermercado saca un bate para detener a Dairon tras descubrir algunos productos dentro de su bolso, y es entonces cuando el joven sale corriendo del lugar y uno de los trabajadores del comercio sale detrás de él.

Una denuncia apresurada

La concejala Maturana indicó que cuando recibió la denuncia de la agresión su deber fue transmitirla a las autoridades, habló con varias personas que le contaron la misma versión y reconoció que no corroboró la información con el supermercado, pues en ese punto el lugar parecía no tener mayor implicación en la historia.

“Yo le creí a la víctima. Luego de la rueda de prensa con la alcaldía pude conocer la segunda versión del hecho y me siento decepcionada”, afirmó la concejala, pero aclaró que eso no significa que el linchamiento al que sometieron al joven fuera una actitud correcta.

“De esta situación aprendemos todos, incluso yo, y seguramente Dairon también. No podemos dejar de lado que nada justifica los golpes o la discriminación. Nuestra justicia puede tener muchos problemas, pero ese es el único camino para resolver este tipo de asuntos”, comentó.

Por su parte, el secretario Tobón desestimó que la alcaldía fuera burlada por el falso testimonio del joven, y defendió el proceder de la administración argumentando que se debe partir de la confianza con el ciudadano.

¿Cómo procederán las autoridades?

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, manifestó que estos hechos se pondrán en conocimiento de la Fiscalía, porque se contradice lo que había manifestado en un comienzo; no obstante, recalcó que esto no justifica tomarse la justicia por las propias manos.

“Después de la misión de hace respetar a las personas, si se presenta un hecho de hurto como se evidencia en redes sociales, la persona implicada debe responder por ese delito”, aseveró.

Sobre las grabaciones de las cámaras de seguridad que captaron el momento en el que Dairon aparentemente trata de robar en el supermercado, el general Camacho explicó que hay peritos que determinarán si son del mismo día de la agresión y si se trata de Dairon u otra persona.

El secretario Tobón dijo que este nuevo capítulo hace parte de las indagaciones que se debían adelantar, y ya no es competencia de la alcaldía investigar las pruebas que existen para determinar las responsabilidades del caso.