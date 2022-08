Según comentaron varios líderes sociales y pobladores del municipio, cientos de campesinos emprendieron desde este viernes el viaje desde las veredas hacia el casco urbano. Algunos tendrán que viajar por horas a bordo de carros escaleras por trochas para llegar hasta la cabecera municipal, donde esperan tener un espacio en el que el presidente escuche sus solicitudes.

Ituango condensa actualmente todos los males que atizan el conflicto: presencia de grupos armados como ELN, Clan del Golfo y disidencias; cultivos ilícitos, intereses de multinacionales para explotación minera a gran escala; altos índices de necesidades básicas insatisfechas; y presencia de víctimas del conflicto armado.

La Alcaldía no explicó qué objetivo cumplirá el alcalde Quintero en Ituango. Cabe recordar que aunque en mayo de 2021 Quintero accedió, tras varias solicitudes desde ese territorio, a sentarse a dialogar con las comunidades afectadas por Hidroituango, de dicha mesa de diálogo nunca salieron soluciones de fondo y desde entonces, en varias oportunidades, líderes comunitarios no solo de Ituango sino de los demás municipios del Norte de Antioquia en zona de influencia de la megaobra han solicitado la presencia del mandatario para que llegue a acuerdos concretos, junto con EPM, para dar solución a los impactos que han padecido y que sufrirán cuando el proyecto entre en operación. Esto, sin embargo, no ha sucedido.