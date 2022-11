El alcalde Daniel Quintero lo volvió a hacer. En marzo de 2020 había anunciado, sin soporte de ningún documento oficial, una emergencia climática con diez acciones sin análisis ni fondo que nunca pasaron del anuncio, como prohibir a partir de diciembre de 2022 las industrias a carbón o financiar 50.000 bicicletas eléctricas.

Este jueves 24 de noviembre Quintero decretó la emergencia climática en Medellín, esta vez sí lo hizo mediante decreto, pero negándoles la participación a las comunidades y desconociendo el trabajo que estas adelantaron durante meses, mientras él mismo Quintero hacía la vista gorda ante los pedidos de las organizaciones y hasta del mismo Concejo.

Quintero firmó el decreto el cual, según dijo, es una medida prioritaria para definir acciones que disminuyan los efectos relacionados con el cambio climático, cuyos efectos experimenta la ciudad como el aumento de lluvias torrenciales, inundaciones, movimientos en masa, entre otros.

“El cambio climático es exponencial, no es lineal y sus efectos también son exponenciales. En Medellín, más de 42.000 viviendas están en riesgo de afectación por los efectos del cambio climático, tenemos más de 170 quebradas en alerta roja y más de 300 en alerta naranja. Esto, sin duda, constituye una gran emergencia en nuestro territorio que ha llevado a declarar la emergencia climática, la cual será firmada por decreto. Este reto nos lleva, no solo a necesitar acciones por parte de la Alcaldía de Medellín, sino acciones contundentes de todos los actores que componen el Distrito, la sociedad en general, la academia, la empresa, el Gobierno, los trabajadores y los ciudadanos”, dijo Quintero, rodeado de sus funcionarios, en medio de una rueda de prensa en la que no profundizó más en el tema y en la que organizaciones como el Movimiento de Laderas, las verdaderas artífices del proceso, no tuvieron participación.