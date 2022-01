La narrativa de Quintero para frenar la revocatoria

néstor julián restrepo

Doctor en política y comunicación

ANÁLISIS

Fuerza en redes no se ve en las calles

néstor julián restrepo

“Todos quieren imponer su posición: ¿quién recuperó los $4,3 billones de Hidroituango? Unos dicen que fue Daniel Quintero y otros que fue el uribismo y el Gobierno central. La gran pelea sobre quién es bueno y quién es malo se viene dando en tres esferas. La narrativa más dura, con más fuerza, se ha movido en redes sociales, donde no hay una opinión, sino las opiniones, las verdades y las mentiras. El otro frente son los medios de comunicación: actores políticos institucionales, como congresistas y candidatos, participan de un discurso que se viene mezclando en determinados círculos de la ciudad. Y en la calle el ciudadano de a pie no parece estar inmerso en esta lógica. Si bien hay líderes de opinión fuertes, como empresarios y comerciantes a favor y en contra de este proceso, en los barrios populares se escucha una narrativa más inclinada hacia el alcalde. Un hecho puede explicarlo: Quintero se ve en el barrio. Pese a esto, aunque la narrativa de redes sociales es la más fuerte, ninguna ha sido capaz de imponerse en la agenda pública de la ciudad. De hecho el tema se siente como parte de la agenda electoral. Si bien hay una estrategia a favor y en contra, el clima no está montado. Las dilataciones del alcalde han resultado en picos, en los que el proceso se enfría o se calienta un día y luego se pierde en la agenda. Tampoco se sabe cómo será la votación —si llega a darse—: el alcalde podría ganar por sustracción de materia, porque la gente no sabría cómo votar. Desde el lado de la administración hay dos confianzas: dilatar, para que esto no cuaje de aquí a final de año, y que no den los tiempos; y lo otro es ganar el pulso electoral: no porque sea un héroe, pues su favorabilidad sí ha caído, sino porque no hay un manejo sobre qué es lo que está pasando. La gente no lo identifica”.