“Debate en Jericó no debe ser un sí o no a la minería”

Parado en la esquina contigua al palacio municipal, como si necesitara sentir desde ya el olor del lugar que volverá a ser su casa, el recién elegido alcalde de Jericó pasó el mediodía postvictoria electoral recibiendo saludos de felicitación y estrechando manos de caras conocidas.

A todas, de las más de 25 personas que lo saludaron en un lapso de 20 minutos, este abogado y especialista en Derecho Administrativo, que además es aliado político del senador liberal Julián Bedoya, las saludó por el nombre.

Toro Cadavid estaba feliz y no era para menos: 2.449 votos de los 7.091 válidos lo catapultaron para su tercera alcaldía (2001-2003 y 2012-2015, las anteriores) y su fórmula a la Gobernación, Aníbal Gaviria, se impuso en Antioquia y barrió en Jericó con más del 54%.

Todo esto ocurrió en medio de una campaña atravesada por la polémica, producto del posible proyecto de AngloGold Ashanti en zona rural del municipio.

El alcalde electo conversó con EL COLOMBIANO y volvió a negar que su campaña haya sido patrocinada por la multinacional sudafricana y aclaró que, aunque no defiende la minería, acata la ley y conoce hasta dónde llegan sus competencias.

¿Sigue creyendo que se puede hacer minería en Jericó sin perjudicar el medio ambiente?

“Hay que tener claro que un alcalde no va a llevarse la minería de Jericó porque eso es un tema de Estado. Siempre dije que el debate no podía ser un Sí o un No a la minería. El debate tiene que ser cómo darle oportunidades a la gente en temas de vivienda, educación, atención al campo y al campesino y cómo poder unir a una población polarizada. Yo soy de los que cree que las cosas se pueden hacer bien, llámese minería, reforestación o cualquier otro proyecto que cause un impacto”.

¿Cree que los otros candidatos estuvieron a la altura?

“Fue la campaña más difícil de las cuatro que llevo, por la polarización del municipio y por la forma en que algunas personas, no propiamente los candidatos, asumieron la campaña de ganar como fuera y es un mensaje claro que estas contiendas se ganan hablando con la gente y con propuestas”.

¿Cómo recibió el triunfo de Aníbal Gaviria?

“Estoy muy contento con la elección de Aníbal porque es un hombre querendón de los municipios y de Jericó en especial, además puedo decir con orgullo que es un buen amigo mío. Sé que con él vamos a hacer cosas grandes por el municipio”.

¿Qué les dice a quienes no votaron por usted y lo señalan como el candidato de la minera?

“Jamás la empresa minera ha financiado mis campañas políticas. El mensaje es que cabemos todos en el territorio porque a pesar de las diferencias no podemos ser enemigos. Los que no votaron por mí deben estar tranquilos porque lo que pienso es unir, porque Jericó nos ha visto crecer y espero ser buen gobernante con todos. Si la llegada de la minería es inminente lo que hay que hacer es una veeduría juiciosa”.