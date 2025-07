“Les di el dinero en Fusa”: ‘Lucho’ Herrera admitió que entregó dinero a paramilitares para que no lo relacionaran con desapariciones

“En 2016 me buscó un señor de las autodefensas del Casanare y me dijo que lo tienen a usted implicado en unas muertes. Me dijo que si no quería quedar implicado en esas muertes, ellos me pueden sacar, que les mande siete mil millones”, fue la declaración que dio ‘Lucho’ Herrera a la JEP en este entonces.

A pesar de la exorbitante suma que le pidieron para quedar fuera del caso, el exciclista admitió que terminó entregando 10 millones de pesos en efectivo. “Yo se los di en Fusa, llegó un muchacho delgado en una moto, y no volví a saber nada”, contó.

De acuerdo con el diario El Tiempo, Hernando Benavides, abogado del exciclista, negó que dichos pagos se hayan hecho para ocultar algo en la investigación y, por el contrario, afirmó que fue una extorsión de la que fue víctima su apoderado.