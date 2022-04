Con ponencia positiva para el primer debate ya radicada, después de seis meses de silencio revivió este lunes el proyecto con el que la Alcaldía de Medellín pretende vender las acciones que EPM conserva en UNE Millicom.

El primer debate, que promete definición con ‘votofinish’, será este viernes a las 2:00 p.m. en la Comisión Primera, donde falta definir la suerte de un voto para desempatar el 3-3 que está cantado entre coalición y oposición.

La resurrección del proyecto coincide, a su vez, con la decisión del Consejo Nacional Electoral de devolverle el voto a los cuatro concejales sancionados del Centro Democrático cercanos a la Alcaldía, y será también la primera votación con el foro completo, si el proyecto pasa a la plenaria.

La venta sigue generando las mismas dudas del año pasado: no hay certeza sobre cuánto vale el paquete accionario, ni a qué se destinaría el dinero. Hoy faltan dos respuestas claves: la de Millicom, sobre si extenderá o no la cláusula de protección del patrimonio público; y la de EPM, sobre un estudio que contrató para saber cuánto vale a ciencia cierta su participación.

Aunque en un principio el alcalde Daniel Quintero justificó esta transacción en la necesidad de conseguir recursos para terminar Hidroituango, el detrimento patrimonial definido por la Contraloría quedó saldado tras el pago de las aseguradoras.

El Sindicato de Profesionales de EPM (Sinpro) consideró que el momento es inadecuado, debido a que estamos en plena época electoral y a que, en concepto de la presidenta de la agremiación, Olga Lucía Arango, no hay un clima de confianza en la administración municipal.

A continuación, tres claves para entender la discusión.

1. El quid del asunto está en la cláusula

La clave de la discusión está en una cláusula pactada cuando UNE se fusionó con Millicom en 2014, conocida como derecho de salida o salvaguarda del patrimonio, la cual estará activa hasta agosto de 2024.

En pocas palabras, esa cláusula le da la garantía a EPM de que el mismo Millicom compre de forma preferente, lo que le permite tener una venta razonable de su patrimonio, a un precio justo y de mercado. Por eso el debate gira en torno al vencimiento o ampliación de esa cláusula.

Si cumplido el plazo EPM no logra venderle la totalidad de su participación a Millicom y este no ejerce su derecho de preferencia, EPM perderá el comodín que le permite la cláusula: poner en venta el 100% de las acciones de la sociedad. Es decir, si Millicom no le compra a EPM toda su participación ambos tendrán que salir a vender en conjunto toda la empresa antes de agosto de 2024. Y vencida la cláusula, EPM ya no tendrá cómo exigirle a Millicom que le compre sus acciones.

En ese escenario, la consecuencia es que el valor que EPM espera recibir se vea reducido, en la medida que es probable que no exista un interesado en adquirir un activo sin tener el control de la sociedad, que hoy está en manos de Millicom.

En diciembre pasado, el alcalde Quintero le envió una solicitud a la multinacional para extender dicha cláusula, al menos hasta el final del próximo cuatrienio, es decir, hasta 2027. Ayer dijo que si se extiende la cláusula, retirará el proyecto de acuerdo.