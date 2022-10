Incluso, a Cañas le llegó una solicitud de recusación por el tema de su padre, a lo que respondió que no la aceptaba. “No acepto su recusación y no acepto la recusación del particular”, dijo Cañas, refiriéndose al abogado Sebastián Acosta, que poco antes había radicado una recusación. Y argumentó Cañas que su papá no está en el negocio de las telecomunicaciones, como lo es la empresa UNE.

“Nunca, en ningún momento ha contratado con EPM ni con UNE”, dijo el concejal sobre los negocios de su padre. “Tengo que decirlo, porque la degradación del debate nos lleva a eso, pero lo quiero decir y es un asunto de mi vida personal: hace dos años no me hablo con mi padre”, agregó.