- El resto de Antioquia tendrá toque de queda nocturno, entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m.

- Toque de queda continuo y general desde las 8:00 p.m. de hoy hasta las 5:00 a.m. del lunes 12 de abril, para el Valle de Aburrá, el Valle de San Nicolás, San Jerónimo, Sopetrán, Santa Fe de Antioquia, Ebéjico, Angelópolis, Heliconia y Armenia.

“Estamos al límite en el Plan de Expansión de UCI, pero no es suficiente. Debemos seguir trabajando sin descanso. Es el momento más crítico”, dijo el gobernador (e) de Antioquia, Luis Fernando Suárez, justificando la decisión.

Cabe recordar que durante el pasado martes 6 de abril, al menos 12 hospitales y clínicas del valle de Aburrá, que concentra la mayor parte de las camas de cuidado intensivo (UCI), se declararon en emergencia hospitalaria de grado III, indicando que habían superado el 100 % de su capacidad.

¿Qué puedo hacer y qué no?

A la par de las medidas por cuenta del nuevo pico de la pandemia también se conocieron las excepciones que aplican en la norma. No obstante, el llamado es claro: si no necesita salir, no lo haga.

“Se encuentran exceptuados del toque de queda por la vida, los habitantes de los municipios del departamento de Antioquia que, en atención a sus actividades laborales o por razones de emergencia, deben desplazarse”, se lee en la información compartida por la Gobernación. Sin embargo, se señaló que, para constatar la excepción, los ciudadanos deben presentar prueba sumaria (documentación) que indique la actividad laboral a desempeñar o la situación de emergencia a atender.

Además, en la comunicación se especificó que se permitirá la circulación de personas incluidas en las excepciones de las anteriores medidas restrictivas como los servicios de domiciliarios debidamente certificados, así como los de salud y seguridad y servicios funerarios.

Tampoco se restringirá el acceso presencial durante la restricción estipulada, para la adquisición de bienes de primera necesidad por una persona del respectivo núcleo familiar.

También están exentos del toque de queda los desplazamientos a urgencias médicas y veterinarias, así como las personas que están programadas para la vacunación covid-19. Los pacientes pueden asistir con un acompañante.

El Gobernador (e) también explicó que la circulación por vías nacionales y departamentales está permitida, “las personas que se dirigen a otras ciudades lo pueden hacer. Igualmente los aeropuertos permanecerán abiertos”.

Ratificó que la principal medida para cuidar la vida sigue siendo el autocuidado. “Si no tiene que salir, no salga”, concluyó.



De todos modos, si tiene dudas de si está exento, o no, puede revisar el decreto oficial publicado por la Gobernación.