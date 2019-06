Del ritual de la muerte se ha perdido hasta el duelo

-Ella en vida decía que la cremáramos, pero como murió en un accidente no lo pudimos hacer. De todos modos, para mí es un momento bello, pues yo quedé sola y venir acá me da cierta paz-, dice.

Patricia Ríos, una maestra de escuela que fue a visitar a uno de sus alumnos fallecido y sepultado en una tumba, es tajante al decir que prefiere la cremación a la inhumación.

-Me parece mucho más doloroso ver el muerto bajo tierra, y tampoco me gustan mucho los rituales. Nosotros somos una energía que trascendió, ¿para qué me vienes a visitar a la tumba si ya no estoy ahí?-, expresa Patricia, de gafas oscuras, mientras camina con calma por los senderos del cementerio.

Se fue la velación

“No es tu final como una copa vana/ que hay que apurar. Arroja el casco, y muere”, nos dijo Vicente Alexaindre.

... Y mientras unos y otros deciden en vida cómo quieren que sea el ritual de su muerte cuando esta los asalte en el camino, los prestadores de servicios funerarios expresan preocupación por un viraje que ha dado la sociedad medellinense en la manera de asumir la muerte, que ya ni siquiera está dejando tiempo para el duelo.

-Nos fuimos al otro extremo y estamos es evacuando nuestros muertos, la gente no quiere ni la velación y eso implica que no se están elaborando los duelos, lo que luego genera arrepentimientos y culpas-, expone el gerente de Campos de Paz.

A Medellín los hornos crematorios empezaron a llegar en los años 80, que fueron los mismos del auge de la guerra del narcotráfico en las calles y, aunque al principio hubo resistencia, con el paso del tiempo las familias comenzaron a virar hacia a la cremación, que evitaba repetir las exhumaciones cada cuatro años y se convertían como en otro sepelio.

-Al principio, la tendencia en las cremaciones crecía muy poco, pero en las últimas décadas se subió y creo que ya está estable en un 71 por ciento o más. En Medellín estamos más avanzados que en Estados Unidos, donde la relación es de 45 o 40% cremaciones contra las inhumaciones-, indica Fernando Arango, pionero de los servicios funerarios en Medellín y gerente de la Funeraria San Vicente.

Gregorio Henríquez, antropólogo, advierte que lo que experimenta la sociedad actual es una evacuación del muerto sin duelo, lo que puede tener resultados contraproducentes.

-Si una persona se muere en la mañana y en la tarde ya está sepultada, se perdió el ritual y esto, terapéuticamente, no le permite al cerebro procesar el duelo-, asegura.

Entre estas personas hay amigos, compañeros de trabajo, familiares lejanos y a lo mejor la enamorada que nunca pudo llegar al olvido.

Según Henríquez, por cada difunto hay alrededor, en promedio, 150 personas que quisieran darle un adiós, pedirle un perdón o expresarle algo, y esto no se está haciendo.

-La gente que no pudo despedir al muerto toda la vida te va a reclamar porque no se lo permitiste-, añade el gerente de Campos de Paz, cuya funeraria hace campaña para que las familias no omitan las velaciones, así sean cortas y no hasta de dos días, como ocurría antes del auge de las cremaciones.

Lo curioso es que no es un asunto de costos, pues el pago preventivo de los servicios funerarios, que en Medellín lo hace más del 85 por ciento de las familias, incluye la velación y el destino final, sea por cremación o inhumación y en bóveda o en tierra.

Las exhumaciones, aunque se hacen a los cuatro años, implican trámites que resultan complicados y tienen costos, que oscilan entre los $600 mil y $1’000.000. En el Parque Cementerio San Pedro, el 10 por ciento de los que acompañan el momento del sepelio nunca regresan a la exhumación.

-Yo llevo un mes haciendo vueltas para desenterrar un primo, porque la mamá no quiere venir a eso, dice que no es capaz de sentir ese dolor de nuevo, pero ha sido muy duro porque nos mandan de un lado a otro sacando papeles y nada nos resuelven-, dice Doris Ceballos a la salida de un camposanto local.

Por situaciones como estas, se impuso la cremación, que cambió el negocio de las fosas y las bóvedas por los cenizarios y osarios.

Aún así, dice Carlos Ospina, “el ser humano no es una cosa de empacar y botar”, y un cadáver, para el derecho, “es una cosa que no es cualquier cosa”, indica Gregorio Henríquez.

-La belleza y la muerte son dos cosas profundas-, escribió Víctor Hugo...