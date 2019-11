El Valle de Aburrá tiene seis nuevas zonas industriales de aire protegido

En enero de este año el Amva delimitó dos zonas urbanas de aire protegido (Zuap) en el Valle de Aburrá. Una está en el Centro de Medellín, que registra una alta concentración de vehículos, según la Encuesta Origen Destino 2018, con 270.724 desplazamientos diarios entre las 4:00 a.m. y las 7:00 p.m. La otra está ubicada al sur, entre La Estrella y Sabaneta, alrededor de la última parada del metro y por donde entra el tráfico pesado a la región. No obstante, las medidas, enfocadas en el tráfico vehicular, aún no han sido reglamentadas por las alcaldías, por lo cual aún están sobre el papel.