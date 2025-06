“En este momento hay que hablar de cosas bonitas, tenemos que alegrar a nuestra gente y yo no he dicho nunca cuándo me voy a retirar. Como cuando mi mamá me decía, ‘mijo, tiene que ordeñar bien la vaca, no la dejé a mitad de ordeñar. Tiene que ordeñarla hasta que dé toda la leche y hasta allá vamos a llegar”, manifestó el pedalista.