Calificando la acción como un intento de intimidación a su labor periodística, el comunicador advirtió que no se retractará de lo dicho y cuestionó la forma como el mandatario local viene “descalificando” y “amedrentando” a los periodistas que vigilan su gestión.

Según planteó Quintero en su recurso, interpuesto más de un mes después, el hecho de que la publicación tuviera “ 450 me gusta ”, “ 100 retweets ”, eran prueba suficiente de que su mensaje había tenido “eco”, ocasionándole daños su imagen y constituyendo una “conducta punible’’.

Según señaló el periodista Gaviria, tras enterarse de la acción, consideró particular que el alcalde decidiera denunciarlo por un trino y no por las múltiples columnas e investigaciones que ha publicado desde el comienzo de su gestión, en las que ha cuestionado sus relaciones con diferentes clanes políticos locales y las graves denuncias que lo rodean.

Por el lado de la Flip, por ejemplo, la organización rechazó en junio de 2020 una serie de presiones ejercidas por la Alcaldía en contra de periodistas de medios como El Espectador y W Radio que investigaban denuncias en su contra por violencia sexual.

En octubre de 2021, esa misma organización rechazó varios hostigamientos emprendidos por Quintero y varios integrantes de su gabinete contra el periódico EL COLOMBIANO. De igual forma, la Sociedad Interamericana de Prensa ha expresado su preocupación en reiteradas oportunidades por más intimidaciones emprendidas desde la administración distrital contra esta casa editorial.

Sobre el proceso judicial que sigue en su contra, Gaviria anticipó que para el próximo 10 de noviembre hay programada una audiencia de conciliación, pero reiteró que en la misma no accederá a modificar su publicación.

“Voy a atender esa audiencia y por supuesto no va a haber ninguna conciliación. El trino se va a quedar exactamente igual, sin quitarle una coma. La Corte Constitucional, en múltiples sentencias, ha protegido el derecho a la libertad de expresión. Si no pudiéramos decirle a un funcionario o a un mandatario público que es corrupto, si esa palabra estuviera ligada a la necesidad de una sentencia condenatoria, pues Colombia no sería un país democrático, tendríamos una mordaza permanente”, dijo el periodista.