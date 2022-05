El transporte del gas a estos municipios lo hace EPM en vehículos especializados que necesitan unas condiciones de seguridad específicas. En medio de este paro armado, y de la difícil situación de orden público que ha desencadenado, no es posible que los vehículos lleguen hasta los municipios donde el riesgo es alto.

1. Cerrar las perillas de todos los gasodomésticos.

2. Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos.

3. Cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

Pero el suministro de gas no es lo único que se ha visto afectado. En Urabá solo se están atendiendo problemas del servicio de energía en zonas urbanas. En el Occidente no se están atendiendo a Cañasgordas, Buriticá, Frontino y Giraldo. En Bajo Cauca, donde el paro ha sido más intenso, no hay atención en absoluto hasta que las condiciones de seguridad lo permitan.