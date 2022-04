La borrasca pasó con tanta furia y rapidez que no dio tiempo de nada en el campamento minero de la vereda La Antigua de Abriaquí. Después, la oscuridad fue total. Caos y desespero.

Por eso no faltó ayer el incrédulo que aún no se imaginara que lo que siempre había sido un hilito de agua fuera capaz de llevarse de tajo la vida de 12 mineros. Otros dos no han aparecido.

Diez más lograron escabullirse a pesar de las heridas y pudieron dar la voz de alerta. En ese campamento, enclavado entre la cordillera, laboraban 100 mineros. Por los azares del destino, cuando la avalancha bajó pasadas las 6:30 de la noche, ya había terminado el turno y quedaban pocos empacando sus mochilas.

El pedido de auxilio se regó en la región y por eso más de 200 habitantes de Abriaquí y el municipio vecino de Frontino emprendieron el camino para apoyar las labores de búsqueda de Eliécer Ortiz y Jesús Cruz, los dos que la quebrada se tragó. Al rescate se unieron 22 rescatistas de la Cruz Roja, la Defensa Civil y Salvamento Minero.