Dimatea, la perra antiexplosivos que protegió a Colombia durante cinco años, inicia su retiro con nueva familia

Después de cinco años detectando explosivos y protegiendo instalaciones militares, aeronaves y personal de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Dimatea, una pastor alemán entrenada como canina antiexplosivos, inició oficialmente su retiro del servicio activo.

La perra hizo parte del equipo especializado del Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM 5), ubicado en Rionegro, Antioquia, una unidad que fortalece la seguridad mediante la detección de artefactos explosivos.

Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana, su trabajo, basado en el entrenamiento y la coordinación permanente con su manejador, contribuyó a proteger instalaciones estratégicas y apoyar el cumplimiento de la misión institucional.

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Con el fin de su etapa de servicio, Dimatea fue entregada a una familia colombiana como parte del protocolo que aplica la Fuerza Aeroespacial para los animales que culminan su carrera.

Los interesados en adoptar deben demostrar que cuentan con espacio adecuado, asumir su manutención y atención veterinaria, y comprometerse a brindarles los cuidados que requieren durante su retiro.

En algunos casos, los ejemplares permanecen con los soldados o guías que los entrenaron; en otros, como Dimatea, son entregados a familias previamente evaluadas.