Ocho capturados del grupo delincuencial Caicedo en Medellín: fabricaban tusi con fentanilo

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Caicedo, señalado de controlar el tráfico de estupefacientes en varios sectores del centro de Medellín y de utilizar fentanilo de uso farmacéutico para elaborar droga sintética.

El operativo fue desarrollado por la Sijín, la Sipol y la Fiscalía. Se realizaron siete diligencias de registro y allanamiento que permitieron hacer efectivas siete capturas por orden judicial, una en flagrancia y la notificación de imputación de cargos a otro presunto integrante que ya estaba privado de la libertad.

Según la investigación, la organización operaba en el viaducto del Metro, Prado Centro, Plaza Botero y Barbacoas, donde coordinaba la distribución de marihuana, cocaína y otras sustancias.

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Entre los capturados figura alias “Brandon”, señalado como coordinador de zona con cerca de tres años de trayectoria criminal, junto a alias “Camila” y “La Chama”, quienes coordinaban en terreno la distribución de estupefacientes y eran personas de confianza de “Brandon”.