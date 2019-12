Las Vegas despejada y 20 detenidos, balance tras disturbios en Medellín

Por lo menos 20 adultos detenidos y dos menores de edad aprehendidos es el balance preliminar que dejan los enfrentamientos entre agentes del Esmad y manifestantes, al final de la manifestación que transcurrió en calma durante más de 10 horas.

Sobre las 2:40 p.m. un grupo de unos 200 manifestantes se desvió de la marcha —que avanzaba por la avenida Las Vegas hacia Ciudad del Río— y bloquearon el tráfico en la avenida Regional.

Andrés Tobón Villada, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que cuando eso sucedió, fue necesaria la intervención del Esmad y los Carabineros. “Aparecieron encapuchados que empezaron a hacer cortes de árboles para hacer barricadas” tanto en Las Vegas como en la Regional, dijo.

Agregó que la intervención policial se hizo para despejar las vías y señaló que “hubo unos pocos que se quedaron generando hechos negativos en contra de la ciudadanía, la fuerza pública y la ciudadanía, manchando una jornada que había transcurrido bien”.

La Personería de Medellín retiró al personal de Derechos Humanos de la zona, por razones que aún no han sido confirmadas.

Vecinos de Ciudad del Río le confirmaron a EL COLOMBIANO que la acción del Esmad fue agresiva y que, por eso, muchos de ellos desde sus ventanas iniciaron un cacerolazo que duró cerca de una hora. Algunos otros les pidieron a los manifestantes que se retiraran del sector.

La Secretaría de Movilidad informó que desde las 7:50 p.m. el tránsito por la avenida Las Vegas fue normalizado.

Denuncian violencia policial

Karen Vargas, una ciudadana que estuvo tomando videos durante la jornada, denunció que fue agredida por varios policías únicamente por grabar, y que los agentes incluso detuvieron a uno de sus amigos cuando intentó auxiliarla.

Vargas se refiere a Daniel Suárez, uno de los organizadores del Desconcierto y de otras actividades realizadas en el marco del paro nacional.

“Yo estaba en una esquina grabando porque la policía estaba capturando gente. Los agentes llegaron donde mi y me quitaron el celular. Eran dos mujeres y dos hombres que me dijeron que ‘por sapa’ me pasaba eso. Querían que les diera el código de desbloqueo de mi celular para borrar el material pero yo no accedí. Una de las mujeres me pegó unas cinco veces”, contó.

Agregó que durante un espacio de 20 minutos los agentes la presionaron para que borrara el material, bajo supuesta amenaza de llevársela detenida. En ese momento, dice ella, llamó a Suárez para que la auxiliara.

“Él llegó cuando yo había accedido a borrar el material porque uno de los policías dijo que le daba pesar de mí y que me dejaba ir si eliminaba el material. Daniel llegó preguntando que por qué y dijo que iba a llamar a alguien, y en ese momento le quitaron el celular y lo destrozaron”, precisó.

El secretario Tobón indicó a través de su cuenta de Twitter que Suárez “no está detenido. Está sin celular. Acabo de hablar con él a través de otra persona”, aunque no precisó si el joven hace parte de los 20 detenidos que anunció previamente.