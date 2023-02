La Defensoría del Pueblo informó que acompañaron a más de 700 indígenas de la comunidad embera, entre los que están unos 500 que se tomaron por la fuerza las instalaciones de la Alcaldía de Medellín, en La Alpujarra, como parte de una protesta que se volvió violenta tras comenzar como una movilización pacífica para exigir que la administración de Daniel Quintero les diera soluciones de fondo para mejorar su calidad de vida.

Entre estas exigencias estaba que les permitieran trabajar en las calles de la ciudad, en compañía de los niños, pero el alcalde Daniel Quintero manifestó que esto no se puede conceder porque implica el ejercicio de la mendicidad y estar con los niños y niñas expuestos a riesgos y trabajo infantil.

Así, Quintero les dijo que no cedería ante la presión y que no permitiría la mendicidad con menores de edad. Esta situación, sin embargo, no es nueva. La Personería de Medellín ha advertido en varias ocasiones sobre el asunto, sin que hubiera soluciones de fondo.

El problema de fondo es que estas comunidades llegan desplazadas de Chocó, principalmente, pero también de algunos resguardos de Risaralda y Antioquia, y llegan a la ciudad con un precario dominio del español y sin recursos. Entonces alquilan habitaciones en Niquitao, en inquilinatos estrechos, y salen a las calles en busca de ayuda.

La Defensoría confirmó que los indígenas, entre los que había decenas de menores de edad, están en situación de desplazamiento forzado en Medellín y que los que se movilizaron hasta La Alpujarra exigiendo “asistencia y atención adecuada a su situación y enfoque diferencial”.