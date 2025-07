Urabá estrena su primera estación de carga para vehículos eléctricos: así funcionará

Medellín tiene más de 8.000 vehículos eléctricos, pero entre las quejas más comunes de los conductores están la falta de puntos de carga y sus problemas de funcionamiento.

“A veces se presentan situaciones no porque la estación tenga una falla. Nosotros hemos insistido mucho en el no uso de los adaptadores. En algunos casos las personas que usan un adaptador no hemos podido identificar si es el adaptador o si es la forma del manejo, entonces se dispara la estación. Cuando esto sucede, nos toca ir para hacerle un reseteo a la estación, o mirar si es del sistema bajo control remoto, para volverlas a activar”, explicaron sobre el tema desde EPM.