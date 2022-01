Hay dudas sobre impacto de nuevo pico y placa que comenzará el próximo lunes

Hay desconfianza

Que la restricción crezca a dos dígitos, en vez de mantenerse en uno, da cuenta de una problemática que todavía no logra resolverse, explica Andrés Pava Restrepo, experto en movilidad de la Universidad EIA. Para este, aumentar la severidad de la medida solo arrojará resultados durante las primeras semanas. ¿Por qué?

La iniciativa solo se enfoca en sacar algunos autos y motos de circulación, según Pava, y no en fortalecer otras alternativas de movilidad, que les permitan a los usuarios dejar el vehículo particular tras un cálculo costo-beneficio. “Si no se ha cambiado respecto al pico y placa en tantos años, no es lógico que la gente vaya a cambiar porque le suban dos dígitos”.

En la misma vía habla José Fernando Ángel, exsecretario de Movilidad de Medellín, para quien la restricción continúa siendo coyuntural y no estructural. Aunque este proyecta que un porcentaje de usuarios compartirá el vehículo con sus vecinos y familiares, y otro apelará al transporte público, en su opinión el modelo que se consolida en la ciudad-región es paradójico.

A medida que crece la tasa de vehículos particulares por cada 1.000 habitantes en el Aburrá, la cual pasó de 286 a 429 en los últimos siete años, según el informe de calidad de vida 2020 de Medellín Cómo Vamos, los esfuerzos por ensanchar el sistema de transporte público son menores. “Mientras los buses estén enredados en el mismo trancón con los carros y las motos, vamos a colapsar. Esta medida mitiga, pero no resuelve nada”.