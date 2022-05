Al ambiente de hostilidad que se vive en la Alpujarra se le sumó un nuevo ingrediente: Juan David Duque, secretario Privado, emitió una circular en la que afirma que la advertencia del alcalde (e), Juan Camilo Restrepo, de declarar insubsistentes a los funcionarios que no acaten sus órdenes podría constituirse en acoso laboral. Además, los instó a no entregar información sin la autorización de sus jefes.

Ante la renuencia del gabinete, y los visibles amagues de resistencia a las instrucciones de Restrepo, este expresó que quien se declare en rebeldía solo tiene dos opciones: pedirle la renuncia y, si no lo hace, declararlo insubsistente .

Con base en esa norma, el reemplazo de María Camila Villamizar exhortó a todos los funcionarios del Municipio a guardar reserva de la información que llegue a sus manos y que no sea de dominio público. “Se insta a no divulgar la misma directa o indirectamente a terceros que no sean parte de la administración distrital o su conglomerado”.

En este sentido, cualquier información que se le solicite a los servidores del conglomerado público solo podrá entregarse con el visto bueno del jefe inmediato de la dependencia en cuestión, según se lee en el documento. La directriz llega después de que Restrepo solicitara una auditoría a la administración por parte de la Contraloría.