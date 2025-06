El hambre sigue imparable en Antioquia: 345.000 personas la padecen gravemente

A 85.000 hogares en Colombia, casi 229.000 personas, les preguntaron si en los últimos doce meses, por falta de uno u otros recursos, en algún momento ellos o alguna persona de su hogar se preocupó por no tener suficientes alimentos para comer, no pudo comer alimentos saludables o nutritivos, si consumió poca variedad de alimentos, tuvo que saltarse alguna comida, comió menos de lo que pensaba que debía comer, el hogar se quedó sin alimentos, tuvo hambre pero no comió o no comió en un día entero.

Esas preguntas conforman la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (conocida como FIES), una metodología empleada por la FAO que mide el acceso a alimentos en términos de cantidad y calidad, y que el Dane acaba de publicar con resultados, otra vez, desoladores.

Extrapolados los datos a la población nacional, el informe concluye que 14.438.000 personas en Colombia padecieron inseguridad alimentaria moderada o grave en 2024, 167.000 personas menos que en 2023, pero que ni siquiera alcanza a ser estadísticamente relevante. En cuanto a la inseguridad alimentaria grave las cifras son idénticas de un año a otro, 5,2% de prevalencia, es decir, 2,7 millones de personas. En síntesis, aunque hay avances leves desde 2022 en los resultados de algunos departamentos como La Guajira y también por grupos poblacionales, no hay todavía una gran transformación en la lucha contra el hambre en el país.