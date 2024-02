“El arreglo comenzó a hacerlo la gente de la Alcaldía de Itagüí, pero luego de abrir la calle pararon las obras y dejaron eso así porque supuestamente como el daño tenía que ver con unas aguas negras de EPM que pasaban por ahí, el arreglo lo tenía que hacer EPM pero EPM decía que no, que tenía que ser el municipio y en eso se les fue el resto de año”, explicó una vecina.

Las afectaciones que ha tenido la desaveniencia de quien atendía el hueco se han sentido bastante en el sur de la ciudad, toda vez que la vía principal pasó de tener tres carriles habilitados a solo uno, haciendo que transitar por allí en las horas pico sea un suplicio, lo que obviamente aumenta los tiempos de desplazamiento de quienes van hacia Medellín desde el sur.

“Para moverme de La Mayorista hasta Chimeneas, me he llegado a demorar 20 minutos en moto. ¡En moto! Si fuera en un carro normal hasta me gasto una hora en un tramo que no me toma más de dos minutos. Además, acá hay muchos choques por lo mismo”, explicó una residente.

Pero las afectaciones, además de las de movilidad ya conocidas, también son para el comercio y la salud de los habitantes de la zona. “Esta situación es horrible, porque huele a aguas negras todo el día. Además, el personal del almacén se nos enferma mucho por el polvo. Yo tuve pérdidas enormes porque los trabajadores se enfermaban e incapacitaban y me tocaba contratar otros”, explicaron en un almacén.