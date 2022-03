Los parques de bolsillo que se deben construir en el Centro no son los únicos con problemas de ejecución en la ciudad. Al menos 93 proyectos de infraestructura prometidos en el plan de desarrollo de la Alcaldía de Medellín generaron dudas con sus indicadores, al corte del 31 de diciembre pasado.

Así lo advirtió un estudio de la Seccional Antioquia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), que determinó que el reporte de que el cumplimiento es 24,2% menor al reportado por la Alcaldía.

Mientras el dato oficial es que en esos 93 proyectos la ejecución global alcanzó el 59% corridos dos años del gobierno municipal, el avance real determinado por la CCI era de apenas el 34,8%.

“Lo complicado es que 23 indicadores tienen desfases de más del 30%, no es corregir décimas, son cosas evidentes. Otra cosa preocupante es que después de dos años, hay avance cero en 18 indicadores”, aseguró José Fernando Villegas Hortal, director de la seccional Antioquia de la CCI a comienzos de este mes.

Parte de la crítica de la CCI tiene que ver con que los porcentajes no cuadran porque esta administración acumula las ejecutorias que ya la ciudad había logrado en gobiernos anteriores. Un ejemplo de este caso se da en la promesa de llegar a 130 buses eléctricos al término de 2023.

La ciudad tenía 65 unidades en 2019, antes de que llegara el gobierno de Quintero y, al cierre de 2021, se habían sumado cuatro automotores a la flota, llegando a 69.

Pero la Alcaldía dice que el avance ejecutado es de 53,1%, es decir, suma en el logro los 65 que ya tenía la ciudad. Por eso la CCI habla de un avance corregido de 6,2%, lo que se desprende de adquirir solo 4 de los 65 buses nuevos prometidos. ¿Cómo se explica? El Departamento de Planeación respondió que se trataba de un “indicador acumulado, en el que se incorporó en la meta la línea base al momento de reportar los logros”.

“Usan el indicador con todo lo logrado por las administraciones pasadas y debe ser solo lo logrado por esta alcaldía. Preocupa que nos estén dando información que no es cierta, al interior no se están dando cuenta que las cifras no son correctas”, concluyó el director Villegas.

La Alcaldía, en voz de la subdirectora de Información de Planeación, Jasblleidy Pirazán, respondió que la CCI promedió el resultado del logro de cada uno de los indicadores para asegurar que el avance era del 59%, conclusión que “técnicamente no era válida”.

La Cámara, añadió Pirazán, no tuvo en cuenta en sus cálculos el tipo de indicador, ni ponderaciones diferenciadas para cada indicador