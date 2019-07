El nuevo PBOT le pone techo a las construcciones en Sabaneta

Camilo Alfonso Vergara, secretario de Planeación de Sabaneta, puntualizó que los límites de pisos para las nuevas construcciones se determinaron de acuerdo con las características de los sectores en donde se establecerán, y con el objetivo de redireccionar las edificaciones altas a la zona de la ribera del río Medellín.

“El modelo que se propone busca quitarle las presiones a las laderas, y que los desarrollos inmobiliarios se realicen próximos al río, donde ya existen las instalaciones de servicios públicos necesarios y se facilita la movilidad por las estaciones del metro”, dijo.

Así, el sector cercano a la avenida Regional sitúa en 25 pisos el límite para los edificios que allí se erijan. Este es el tope máximo contemplado en el nuevo plan de ordenamiento sabaneteño.

“Con el ánimo de contribuir a la conservación del centro tradicional del municipio, alrededor del parque no se va a permitir construcciones que superen los cinco pisos, y en cuanto a los barrios tradicionales de Sabaneta, como Aliadas y Prados de Sabaneta, donde hay construcciones de viviendas de uno o dos pisos, se van a conservar esos perfiles urbanos”, explicó el secretario Vergara.

Sin embargo, estos límites no tendrán efecto sobre los proyectos inmobiliarios licenciados antes de la aprobación del plan de ordenamiento. Incluso a aquellos que no han empezado a construirse, pero que les fueron otorgados los permisos cuando no existía el límite de los 25 pisos, la administración deberá respetarles lo acordado.

“El proyecto de mayor altura que se encuentra licenciado es de 40 pisos, que es bastante considerable”, comentó Vergara. No obstante, la licencia de ese proyecto venció, y aunque el constructor tendría la facultad de solicitar su actualización con los mismos 40 pisos, la dependencia estableció que a la fecha no lo ha hecho. “En cuanto a los ya construidos hay de 30 y hasta 35 pisos”, concluyó el secretario.