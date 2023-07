La inscripción de Federico Gutiérrez, el pasado martes, con aval de su partido Creemos , cerró un ciclo de expectativa que muchos tenían, si bien, mantuvo abierta la duda sobre cuál candidato piensa apoyar a la gobernación. Esta semana tiró dardos contra la administración de Aníbal Gaviria y reiteró que no apoyará a nadie que haya acompañado al alcalde Daniel Quintero , en lo que calificó como una “mala administración” y “repartija burocrática que (...) hoy es un símbolo de corrupción”.

Rodolfo Correa pudo incribirse, a última hora, pese a que la Registraduría le certificó apenas 28.500 firmas de las 50.000 requeridas entre las 112.000 que presentó, según confirmaron desde su equipo, pero no dijeron cuál partido los avaló. Esta mañana va rumbo a Washington a radicar solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que le brinden garantías en el proceso de revalidación de 83.000 firmas que le anuló la Registraduría, en lo que denuncia presuntas irregularidades.

Ya se conocía que no continuaron el “profe” John Bazurto ni el exconcejal Santiago Jaramillo , por falta de recursos económicos para las pólizas exigidas. Y el concejal conservador Lucas Cañas no pudo ganarse el aval de su partido para aspirar a alcalde, con lo cual repetirá candidatura al concejo.

Finalmente, la exsecretaria de Salud Andree Uribe se quedó fuera de competencia pese a que le validaron las firmas requeridas, porque —según dijo— no tiene plata para costear una campaña de esa magnitud. También quedó por fuera la exfiscal Claudia Carrasquilla porque no pudo ganar una batalla jurídica por el nombre de su movimiento . Ahora está en la lista al concejo del Centro Democrático.

El exdiputado y exrepresentante Jorge Gómez también quedó ratificado como el candidato de Dignidad y Compromiso, partido que resultó de la unión de los equipos de Jorge Robledo y Sergio Fajardo. Gómez es gran crítico de las actuales administraciones de Medellín y Antioquia. Por su lado, Camilo Calle se bajó de la aspiración por el partido Verde y volverá a buscar una curul en la asamblea con esta colectividad. Las peleas del Pacto terminaron con la renuncia de Luis Alberto Vélez, aspirante de la UP para la colectividad, quien salió en medio de la polémica por la conformación de listas a concejo y asamblea, que dejaron sin participación a varios partidos de la coalición, según denunciaron varias fuentes. Ayer se conoció que algunos de los partidos que estaban en el Pacto se unieron a la coalición de Luis Pérez. El Pacto no inscribió tampoco a Augusto Osorno, de la Colombia Humana, como la opción para competir en la contienda.

Aunque luchó para permanecer en este bloque, a Mauricio Tobón, que tira dardos a la encarnación del continuismo, no le dio para convencer de que es anti-Petro ni mucho menos antiquinterista, por la relación que ha sostenido con él. En vista también de la relación de Pérez con Quintero muchos se preguntan si Independientes terminará avocado a su candidatura, pero Restrepo también ha sido cercano a Bedoya. Y desde el equipo de Jorge Gómez dejaron claro que no se unirán con nadie afín a Quintero o el Centro Democrático.

Aunque fracturado, el denominado Pacto de Indiana dejó sobre la mesa la posibilidad de que haya un bloque anti-Petro en el que estarían Eugenio Prieto, Juan Diego Gómez y Andrés Julián Rendón; no cierran la puerta a conversar y no se descarta que también se les una Luis Fernando Suárez.

Las caras que competirán por la alcaldía: casi todos contra Quintero

El factor Daniel Quintero ha sido muy movido en la actual contienda. La mayoría de candidatos inscritos mantiene una postura crítica ante la gestión que ha hecho el alcalde estos tres años y medio. Solo Juan Carlos Upegui defiende la administración a capa y espada, y se tiene la certeza de que Albert Corredor encarna la continuidad, pues es su aliado político y amigo.

En este panorama, Rodolfo Correa sigue la lucha para desmarcarse de la idea de que es una ficha oculta de Quintero, algo que él califica como ataques a su campaña. No se sabe muy bien si a futuro el Pacto e Independientes estarán bajo la misma cobija ni quiénes se bajarán de su aspiración para respaldar al exalcalde Federico Gutiérrez, al que todos ven con la mayor posibilidad de ser el elegido y a quien le han ofrecido múltiples respaldos que aún no ha aceptado de forma oficial. Tampoco se sabe si se conformaría un bloque antiquinterista que no sea de línea de Gutiérrez.