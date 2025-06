¿Por qué será histórica la audiencia de los exjefes de las extintas Farc en Caicedo, Antioquia?

“Más que elementos nuevos el proceso sirvió para despejar la verdad de los hechos de las mentiras que se han dicho. Ya sabemos exactamente que Iván Márquez dio la orden de asesinarlos, que “El paisa” a su vez reprodujo la orden en terreno y que no murieron en fuego cruzado durante el operativo de rescate. En el proceso ha habido un reconocimiento sobre el trato recibido durante cautiverio, que son hechos no conocidos. Ahora, la audiencia que será celebrada el martes 24 de junio es donde los comparecientes deben hacer un reconocimiento de manera pública, creo que va a ser un encuentro interesante entre víctimas y victimarios. Va a participar uno de los militares, testigo de lo que sucedió. En estos encuentros siempre hay muchas emociones y en realidad no es algo que la judicatura controle, no existe un guión, pero la expectativa es que haya un pleno reconocimiento”.

“Fuimos a investigar y encontramos que fue un hecho más allá de la privación de la libertad. A través de la participación de las víctimas y del reconocimiento (de los comparecientes) sobre cuál fue la instrucción, por qué se tomaron el pueblo, cuál era la orden que tenían comenzamos a entender la complejidad de esa toma que ha sido muy poco conocida. Estamos documentando más a profundidad en el Caso 10 (Crímenes No Amnistiables). Inicialmente lo que teníamos al principio era un caso de privación de libertad, pero luego entendimos que esa privación de la libertad fue en el marco de una gran acción militar de la Farc, como parte de la violencia de toda una región que padeció mucho. Precisamente la próxima semana la relatora del Caso 10 en esa parte del país irá a hablar con las víctimas, a contarles cómo estamos avanzando en la documentación de las tomas en Antioquia y en la región del Bloque Noroccidental. Justamente a Caicedo vamos a ir por la importancia que en este tema. Allá secuestraron al gobernador y al doctor Gilberto que buscaban una manera de rescatar a Caicedo del bloqueo al que los tenía sometidos la guerrilla. Vamos a hacer la audiencia allá, en un pueblo que está dedicado a la No Violencia, que hace una marcha todos los años para conmemorar la marcha frustrada del gobernador. Vamos a hacer la audiencia junto a la magistrada Marcela Hidalgo, y la idea es crear unos puentes entre lo que hemos documentado y nos falta por documentar específicamente sobre los daños causados en las distintas tomas en Antioquia”.

Según lo que han expresado las víctimas en el proceso, ¿de qué forma piden ser reparadas?

“Hasta que los comparecientes no reconozcan a satisfacción, no hablamos de medidas de reparación. Depende de la audiencia, porque aunque hayan mostrado voluntad de hacerlo, puede que llegue el día y cambien de opinión al ver la cámara y la gente al frente. En el proceso, las víctimas han sido muy generosas y han dado la oportunidad a los responsables de poner la cara. Y cuando eso sucede, también se generan unas acciones reparadoras, por ejemplo un perdón a satisfacción a veces tiene un efecto curativo por el poder de entender cosas que antes no se entendían (...) El proceso ante la JEP no es una reparación en la que el daño material vaya a ser reparado ni que haya una reparación individual, sino que corresponde a un aporte al proceso de construcción de paz y un cambio que incluye la transformación del discurso de la violencia. Un ejemplo de esto fue cuando recibimos los informes del secuestro y asesinato del gobernador Guillermo, el doctor Echeverri y los oficiales y suboficiales, la señora Yolanda Pinto, viuda del gobernador, nos pidió que como reparación los comparecientes tomaran unos cursos de No Violencia y se convirtiera en replicadores de este principio que es tan poderoso”.