A nueve meses de las elecciones para la Alcaldía de Medellín, son muchos los nombres que han manifestado su interés en competir por el cargo: por ahora hay una lista de 25 pero son pocos los que tienen verdaderas opciones de ganar la contienda: dos de ellos serían Federico Gutiérrez y Gilberto Tobón (ver notas anexas). El exalcalde, si bien no ha confirmado que se vaya a lanzar, ya salió a las calles en los últimos días, y cuenta en su haber con la más alta de la votación en Medellín en las elecciones a la presidencia en mayo pasado. Tobón, por su parte, ha venido ganando espacio en la opinión pública y tuvo una alta votación en su aspiración al Senado. Es un candidato fuerte que ha sabido sumar simpatías entre la izquierda, la derecha y los alternativos. Otra que prometía estar en la lista de opcionados era Lucía González, excomisionada de la Verdad. Sin embargo, anunció hace una semana, que no va a poner su nombre en la competencia. Le puede interesar: El daño a Medellín ha sido grande, recuperarla será muy difícil: Lucía González En todo caso, se espera que en las próximas semanas o meses comiencen a saltar al ruedo y se pueda medir la temperatura de la opinión. Por ejemplo, el concejal Alfredo Ramos no ha decidido si buscará la Gobernación o la Alcaldía y esa decisión la anunciaría en abril. En la lista por la Alcaldía figuran además como precandidatos Luis Peláez, Daniel Duque, Lucas Cañas, Fabio Rivera, Claudia Carrasquilla, Liliana Rendón, Rodolfo Correa, Albert Corredor, Juan David Valderrama, Santiago Jaramillo, Juan Camilo Restrepo, Sebastián López, Simón Molina, Juan Carlos Upegui, Juan Carlos Benjumea, Luis Bernardo Vélez, Andree Uribe, César Hernández, Carlos Mario Estrada, Carlos Cadena y María Paulina Aguinaga. Dos bloques ya se perfilan: el de Quintero y el de los alternativos.

1. Alianza entre Trujillo, Bedoya y Quintero

El alcalde Daniel Quintero anticipó que quiere dar una batalla para dejar un sucesor de su gobierno. Una de sus estrategias es fortalecer su alianza con un sector del Partido Liberal, en cabeza del cuestionado exsenador Julián Bedoya, quien será candidato a la Gobernación, y con el sector del Partido Conservador que lidera Carlos Andrés Trujillo, jefe nacional de esa colectividad. La idea es que fichas cercanas a ellos pujen por el aval de los partidos para luego armar una coalición en la que se reúnan liberales, conservadores y, por supuesto, los del equipo de Quintero. Esa alianza apoyaría a Bedoya a la Gobernación. En ese caso Esteban Restrepo, el de Quintero, se quedaría por fuera. Para la Alcaldía, los conservadores avalarían al concejal Lucas Cañas y los liberales a Fabio Rivera. Quintero iría con Andree Uribe, Juan Carlos Upegui y Albert Corredor. Lea también: Las estrategias que cocinan los partidos de cara a las elecciones regionales de octubre Se dice que harían una consulta para sacar el candidato. De ellos, Corredor les lleva ventaja porque desde el año pasado comenzó a hacer reuniones y a trazar una campaña en la que se ha valido de sancochadas y entrega de juguetes para promover su nombre.

2. Un bloque más alternativo para Alcaldía

En el partido Alianza Verde están en conversaciones para buscar una alianza que aglutine a un candidato capaz de hacer frente a la continuidad del gobierno Quintero. No la tienen fácil porque en la colectividad hay divisiones internas que en el ámbito local se ven, por ejemplo, en la bancada del Concejo, conformada por Daniel Duque (opositor) y Jaime Cuartas (gobiernista). No obstante, varios integrantes del partido creen que se logrará que el Verde se incline por una coalición con sectores más alternativos, de centro e, incluso, algunos de izquierda. Las expectativas están puestas en el papel que puedan jugar los representantes de esta colectividad por Antioquia, Elkin Ospina y Camilo Londoño (este último, según contaron, se ha distanciado de Quintero). En esas alianzas podrían estar Juan David Valderrama, exdirector del Inder; César Hernández, exdirector de Planeación; el concejal Luis Bernardo Vélez; y el diputado Luis Peláez, quien ha tenido conversaciones con la excomisionada de la Verdad Lucía González y con Daniel Duque para sacar adelante un proyecto político. En esta búsqueda de coaliciones podría haber un acercamiento con un sector del Pacto Histórico, a través de las representantes Luz María Múnera y Susana Gómez y la senadora Isabel Zuleta, justamente las tres que han marcado distancia de Quintero. Las reuniones de Tobón con Uribe y Quintero En octubre del año pasado, el alcalde Daniel Quintero invitó al profesor Gilberto Tobón Sanín a reunirse con él en el piso 12 de la Alpujarra. Unas semanas después, fue el expresidente Álvaro Uribe el que lo buscó. Ambos tenían un único tema en la agenda: hablar de la campaña a la Alcaldía de Medellín. Quintero le ofreció a Tobón ser parte de una especie de consulta primaria que quiere hacer con varios precandidatos de su resorte. Mientras tanto Uribe no le ofreció nada, ni le pidió ser parte de ningún proyecto electoral, solo le dijo: “Gilberto solo hay dos personas que pueden ser alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez y tú”. Pero, con sagacidad política, hizo un video de los dos que publicó en redes. Gilberto Tobón, a sus 73 años, se ha convertido en uno de los nombres más atractivos para las próxima elecciones. Entre otras cosas porque hoy en política no solo cuentan los votos sino la figuración. Y Tobón tiene de las dos: en las elecciones de marzo pasado, obtuvo 170 mil votos que lo convirtieron en el quinto más votado para el Senado en el país. Pero por esas cosas del diseño del sistema electoral colombiano, Tobón no logró una curul porque el movimiento en el cual se inscribió, Fuerza Ciudadana, no llegó al 3% del total de votos, requisito para ganar el puesto. Además Tobón tiene unas métricas en redes sociales que se quisiera cualquiera: en Twitter tiene casi 600 mil seguidores, en Instagram 125 mil, y en You Tube son populares entrevistas suyas.

El detrás de las citas

EL COLOMBIANO conoció detalles de esas dos reuniones que dan unas primeras luces sobre cómo arranca la campaña. La primera, con Quintero, tuvo lugar en el piso 12 de la Alpujarra. Lo cual llama la atención porque el alcalde estaría incumpliendo su deber de no participar en política electoral. La invitación llamó la atención de Tobón y su grupo de asesores porque él ha sido un ácido crítico de Daniel Quintero. A pesar de que participó el último mes de la campaña para su alcaldía y de que tuvo un contrato en la Secretaría de Educación al principio de su gobierno, Tobón se ha declarado “engañado” por Quintero, lo ha calificado de “mañoso” y ha dicho que la “ciudad manejada por Quintero es un desastre”. Tobón esperaba hablar de esas diferencias pero Quintero básicamente quería que se sumara a los precandidatos ‘quinteristas’ a la Alcaldía. El profesor le respondió que gracias, que él iba hasta el final porque su candidatura era independiente. Como Tobón fue claro en que no quería tener que ver nada con él. Quintero intentó libretiarlo: “Gilberto, yo no creo que sea necesario que me ataques puedes utilizar términos como: ‘vamos a dar un paso adelante’”. Tobón se quedó mirándolo y le respondió: “Yo diré lo que tenga que decir en el momento en que lo tenga que decir”. La reunión se estaba extendiendo, había comenzado a las 4 de la tarde y ya eran las 5:30. Tobón decidió retirarse no sin antes recordar una frase que le dijo Quintero esa tarde: “Yo sé que no puedo poner alcalde pero tampoco puedo perder”. Curiosamente en diciembre, circuló una encuesta virtual en una cuenta de Twitter en la que decían: “Por cual de estos candidatos de Daniel Quintero votaría a la Alcaldía”, e incluían a Gilberto Tobón. Es posible, que ante la fragilidad del grupo de candidatos que tiene el alcalde quisiera darle fuerza utilizando el nombre del profesor. Sin embargo, este en su momento protestó. Justamente en diciembre, recibió otra invitación del alcalde para ir a comer a su casa, pero Tobón no aceptó. “Yo no acepté la invitación porque allá sirven cianuro”, dijo.

¿Y con Uribe?

Por otro lado, la reunión con el expresidente Álvaro Uribe. Los dos habían coincidido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia: Tobón estaba en quinto año y Uribe en primer año. Uribe le preguntó qué opinaba de Medellín y Tobón le respondió con adjetivos de grueso calibre su posición sobre Quintero y anotó: “Yo estoy proponiendo mi nombre a la Alcaldía para sacarlo”. Le dijo que él pensaba que la Alcaldía la ganaban o Federico Gutiérrez o él. Y a renglón seguido, Uribe le preguntó: “¿Cómo te parece Fico?”. A lo que Tobón le respondió: “Regular. Yo le he dado muy duro”. Hablaron de la necesidad de que quien llegara a la Alcaldía hiciera una administración austera y recuperara la buena gestión de la ciudad. Y Uribe, ni corto ni perezoso, le dijo vamos a hacer un videíto. Ese día, el 26 de noviembre, las redes de izquierda (la “yihad petrista”, como dice Tobón) casi acaban con él. Pero Tobón dice: “Yo no soy uribista ni soy petrista. En la campaña simplemente dije que Petro era el menos malo”. Como Quintero, Uribe también le hizo otra llamada para invitarlo a un acto político y Tobón, como a Quintero, le dijo que no que gracias.

Fico armaría su llave a Alcaldía y Gobernación Federico Gutiérrez ya comenzó a dar señales de que en esta contienda quiere ser protagonista en la campaña que se avecina especialmente en Medellín y Antioquia sobre la base de que en las pasadas elecciones presidenciales obtuvo la nada despreciable suma de 1.385.565 votos en el departamento (la mayor entre sus contrincantes), de ellos 603.092 en la capital antioqueña, lo que lo convierte en un aspirante fuerte a cualquiera de los dos cargos más importantes de la región: la Alcaldía de Medellín o la Gobernación de Antioquia. Todas las miradas posan en él, esperando que salte al ruedo, y por eso el recorrido que realizó la semana pasada por la comuna 13 de Medellín, fue para muchos la señal inequívoca de que comenzó la campaña. Y es claro que sí. Este diario conoció que Gutiérrez tendrá lista propia al Concejo y a la Asamblea de Antioquia, pero también quiere jugar en otros municipios del Valle del Aburrá con aspirantes propios, en unos casos, y en otros en coalición. Sus cálculos también apuntan a conquistar algunas alcaldías del país en las que ya viene trabajando con los equipos que lo acompañaron en su recorrido por la Presidencia. En la mira están Cali y Cartagena. Su nombre es una alternativa que contemplan muchos sectores políticos y económicos como una opción para contrarrestar la continuidad de un gobierno como el de Daniel Quintero, que en palabras de la excomisionada de Paz, Lucía González, “le ha hecho un daño muy grande a la ciudad”. Por eso muchos esperan que diga a qué le va apuntar, si será candidato a la Alcaldía o a la Gobernación, o si será motor para impulsar sus propias fichas a ambos cargos, mientras él se guarda para una nueva contienda por la Presidencia en 2026.

Una posible llave

Ahora que volvió a las calles tiene como finalidad calentar motores para su movimiento Creemos, con el cual espera avalar listas a las corporaciones públicas y candidatos a los cargos de elección popular. En Medellín, ya está armando su lista al Concejo y ya se sabe que en ella estará el exsecretario de Juventud Alejandro de Bedout. Dicen que está estudiando con lupa las numerosas solicitudes que le han llegado para hacer parte de la misma, pero aseguran que se tomará el tiempo necesario para construir una lista que sea representativa de diversos sectores. El punto crucial de su campaña, sin embargo, es su posible candidatura, que para muchos es más factible se dé para la Alcaldía. En ese caso, Fico buscaría ir en llave con un candidato propio a la Gobernación y sobre esa opción ya han comenzado a perfilarse los nombres del exgerente de EPM Jorge Londoño de la Cuesta; de la exsecretaria de Infraestructura de Medellín Paula Palacio y del también exsecretario de Participación, Andrés Bedoya. Todos tres trabajaron con él durante su gobierno. A Londoño de la Cuesta le correspondió como gerente de EPM enfrentar la contingencia de Hidroituango, en abril de 2018, y tomar las decisiones para sortear la emergencia en los momentos más críticos, para luego dejar en marcha la recuperación de la central. Analistas de la política local consideran que Fico Gutiérrez tiene hoy el sartén por la manga para competir por la Alcaldía y de cómo mueva sus fichas podría derrotar a su contrincante más fuerte, ya sea Gilberto Tobón, ya sea alguna nueva figura que sorprenda o el que se presente como la continuidad de Daniel Quintero, una baraja de la que hacen parte el exconcejal que renunció al Centro Democrático, Albert Corredor; la exsecretaria de Salud Andree Uribe y el exsecretario de la No-Violencia y primo de la esposa de Quintero, Juan Carlos Upegui.

La pelea por la Gobernación