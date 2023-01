Tras dejar su cargo como comisionada de la Verdad, Lucía González regresó a la escena local con una mirada crítica sobre la gestión del actual gobierno y empezó a sonar con fuerza en diversos sectores como posible candidata a la Alcaldía de Medellín en las elecciones de octubre. En conversación con EL COLOMBIANO, la también exdirectora del Teatro Pablo Tobón Uribe, la Orquesta Filarmónica, el Museo Casa de la Memoria y el Museo de Antioquia, dijo que lo pensó y lo conversó, pero decidió no aspirar, aunque se mantendrá en un proyecto político y social que permita recuperar a la ciudad.

¿Cuál fue la motivación para no aceptar una candidatura?

“Primero, en este momento yo tengo limitaciones personales por tareas aún pendientes de la Comisión, que me toman un año más y la candidatura habría que empezarla ya. Segundo, siento que el daño que hay en la ciudad es grande, un daño cultural y estructural, que no solamente se resuelve en la Alcaldía, sino que requiere un proyecto colectivo, de activación de ciudadanía en torno a la defensa de la moral y de los bienes públicos, porque independiente de que se acabe este gobierno y del que quede, tenemos que hacer una revisión de por qué hemos permitido que nos pase lo que nos está pasando. Yo preferiría contribuir a que hagamos un trabajo colectivo que nos permita volver a ser una sociedad corresponsable con lo público, porque creo que lo que nos ha pasado tiene que ver también con que hemos abandonado la defensa y la intervención en lo público. Declinar me permite independencia para opinar y convocar, sin que lo que uno haga sea leído en clave de política de partido”.

¿Cuáles aspectos son los más graves hoy en la ciudad?

“Pienso que están en juego los capitales sociales y económicos de la ciudad, están en disputa por la captura de los bienes públicos, tanto financieros como sociales. Y creo que hay un retroceso impresionante en los indicadores: el asunto de la pobreza, el descuido con los niños, la salud y la educación son temas estructurales que hoy no son prioridad. Pero también siento que hay una ciudadanía silenciosa, silenciada o temerosa y otra cooptada y comprada de manera clientelista por esta administración. Pienso que también es una ciudad que tiene que jugarse más duro en el ámbito nacional, no la veo jugándose en los temas, por ejemplo, de la Paz Total, cuál es la propuesta, qué quieren hacer, porque no podemos ser ni marginales ni subsidiarios de esa propuesta”.

Ante esa lectura que hace, ¿cómo cree que ha sido el papel de los órganos de control?

“Hay por lo menos tres entidades haciendo seguimiento, pero que no han tenido eco en el Gobierno Nacional ni en los órganos de control locales ni nacionales. Primero, porque estaban muy polarizados; esperemos que estos organismos de control con nuevos directores tengan una apertura mayor. Segundo, porque hay un desentendimiento social de lo público. Tercero, porque hay desinformación y contrainformación. Cuarto, porque hay entre captura y temor a reaccionar: muchas de las entidades culturales y sociales dependen de los pocos recursos que la Alcaldía pueda entregarles, entonces, hay un silenciamiento que finalmente nos va a hacer mucho daño”.

¿Cuál cree que es el tipo de alcalde que necesita Medellín para cambiar ese rumbo?

“Recuperar la ciudad va a ser muy difícil porque hay un daño grande, la gestión no ha sido transparente. Hay que hacer una apuesta por la transparencia absoluta en el manejo de los bienes públicos, en las metas de desarrollo y tener claridad en cuáles son las prioridades, porque hoy no están sobre lo fundamental, como la lucha contra la inequidad y la pobreza, que es altísima; el desarrollo de los niños y niñas en edad temprana; no se está dando valor al capital artístico y cultural; y hay descuido con la educación. Es fundamental no ahondar en las polarizaciones, tiene que llegar alguien capaz de convocar y sumar a los distintos actores porque la campaña de odio y de polarización ha sido grande y le ha hecho daño a la ciudad; mucha gente está opinando sin conocimiento porque es el tiempo de la posverdad”.

¿Con quiénes está trabajando en ese proyecto para cambiar el rumbo de la ciudad?

“He venido trabajando, fundamentalmente, en cercanía con Daniel Duque (concejal) y Luis Peláez (diputado), pero no como una cosa de exclusión. Creo que esta propuesta que tenemos de apoyarlos a ellos o a quienes consideremos los más convenientes para hacer esa tarea en la ciudad también implica sumar a otros actores políticos de muchos sectores. De cara a las elecciones, hay mucha gente trabajando de manera desarticulada, con ese grupito que he venido hablando creo que podemos ver en qué momento hay que hacer una apuesta por alguno de esos candidatos, pero también tener una ciudadanía corresponsable con lo que pasa en la ciudad, porque es muy grave, creo que quedan instalados carteles y cosas muy complejas y eso hay que resolverlo de fondo. Estamos pensando en proyectos como los foros de alternativas y estrategias de futuro para Medellín y en recuperar eso tan valioso que tuvimos y que este alcalde se empeñó en destruir: las alianzas público privadas para pensar la ciudad”.

¿Piensan en listas para Concejo?

“No hemos hablado de eso, pero de lo que se trata es de una movilización social amplia, una activación de ciudadanía que debería incluir unas representaciones en el Concejo o animar a gente muy buena de muchos sectores y partidos para que se presenten”.

¿Considera que hay aspirantes a estas elecciones con los que nunca se aliarían?

“Lo primero es que no puede haber continuidad del quinterismo. Respecto a los otros no tengo posiciones porque ni los conozco a profundidad ni conozco sus propuestas, y uno no puede hacer votos por asuntos personales, sino más políticos e institucionales, hay que saber cuáles son las propuestas y el acumulado que lleva para decir que tiene con qué defender lo que esta proponiendo”.

¿Cómo ve las campañas que se avecinan en medio de tanta polarización?

“Sería muy bueno avanzar en una convocatoria reflexiva antes de que se tomen decisiones porque estamos entrampados en esa polarización que le hace mucho daño a Medellín, que está muy basada en la desinformación, en la contrainformación y en asuntos más personalistas. Hay que ponerse sobre un proyecto de ciudad y unos acuerdos mínimos para que el día de las elecciones haya una racionalidad distinta a lo emocional, que la elección sea lo más racional e ilustrada posible”.