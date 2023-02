a alianza política que el exsenador de corte liberal Julián Bedoya y el congresista conservador Carlos Andrés Trujillo sellaron anteayer, en una pomposa fiesta para periodistas, dejó en evidencia lo que se comenta desde hace semanas: que ambos pondrán a toda máquina a sus equipos políticos para quedarse con la Gobernación de Antioquia en las elecciones de octubre, en una alianza en la que jugarían cuatro partidos más de los que no dieron detalles ni nombres.

Aunque en el evento se empeñaron en demostrar poderío, su unión no implica que la tendrán fácil. Otras fuerzas políticas, incluso dentro de sus propios partidos, están trabajando en estrategias para ofrecer otras candidaturas, sin olvidar que el Centro Democrático (CD) sigue teniendo un lugar privilegiado en varias zonas de Antioquia.

Además, muchos no los ven como una opción, pese a que tienen grandes maquinarias. Algunos no comparten que los dos sean cercanos al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y a otros no les gusta que apoyaron a Gustavo Petro en campaña. Trujillo tiene al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, como cuota en el Gobierno Nacional y ha puesto dos alcaldes sucesivos en Itagüí, donde es el poder tras el poder.

Bedoya, por su parte, es una figura cuestionada, tiene abierta una investigación por la presunta falsedad en el procedimiento para obtener su título de abogado en la Universidad de Medellín. Además, le abrieron un proceso para quitarle la curul en 2021 por ausentismo en su condición de representante a la Cámara.

Esta unión, que era un secreto a voces, no sorprendió tanto como la fiesta del viernes, que se hizo en el restaurante Andrés Carne de Res, tuvo entrega de tabletas digitales, show de Peter Manjarrés y bonos por $800.000 para electrodomésticos (a quienes no alcanzaron la tableta). Sin tener aún candidatura inscrita dejaron ver el talante de la plata que van a invertir para gobernar Antioquia.

“Hemos tomado la decisión de fusionar en un solo grupo a los dos grupos políticos más grandes de Antioquia”, dijo Bedoya ante los casi 300 asistentes. Luego, recalcó que la corriente que él lidera, la de la Renovación Liberal, y la de Trujillo, director nacional del Partido Conservador, tienen importante número de alcaldes, concejales y diputados.

Ciertamente, tras esta temprana alianza se pondrá a funcionar la maquinaria electoral de ambos personajes, fuertes en el departamento. En las elecciones legislativas de marzo de 2022, los cuatro escaños que lograron entre los dos en Congreso suman 341.700 votos solo en Antioquia.