Los héroes se recuperan: 29 empleados de la salud en Antioquia ya no tienen coronavirus

El 55 % de los empleados del sector salud en Antioquia que hasta la fecha se han contagiado con coronavirus ya se recuperaron.

Así lo informó la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (Sssa), que detalló que hasta la fecha en el departamento se habían contagiado 52 profesionales de medicina y enfermería y que, de ellos, 29 ya se recuperaron.

“Eso significa que ya están en sus casas y que en la segunda prueba que les hicimos (14 días después de empezar a presentar los síntomas) dieron negativo”, explicó Martha Londoño, epidemióloga de la Secretaría.

Puede leer: El riesgo de atender el coronavirus

De los profesionales de salud contagiados, 19 estuvieron en el exterior o en contacto con personas que lo estuvieron. Los otros 33 se enfermaron en actividades relacionadas con su ejercicio profesional.

“Aquí el llamado es a no estigmatizar, no señalar y no discriminar. Los profesionales de salud necesitamos respeto, aprecio y solidaridad porque se expone la vida del equipo para salvar la de otros. No es que queramos infectarnos, es que en nuestro ejercicio hay un riesgo”, señaló Londoño.

Y es que, en muchos casos, los contagios se producen por fallas imposibles de controlar. Así le pasó a Juliana*, una enfermera de Medellín, quien se contagió durante uno de sus turnos en los que tomó muestras y estuvo en contacto directo con un paciente que llegó a consulta por una enfermedad distinta.

“El señor estuvo hospitalizado y a la semana tuvo un deterioro respiratorio que no es usual en alguien con su patología. Solo en ese momento el señor contó que alguien de su familia ya tenía el virus”, explicó Juliana y aclaró que por esa sola falla los riesgos se dispararon.

Y es que si el paciente hubiera informado esa enfermedad en su familia, seguramente habría sido tratado con otros protocolos como los que Juliana está acostumbrada a implementar desde que el coronavirus llegó a Colombia. “Hay protocolos distintos y trajes como de astronauta que usamos muy seguido para los pacientes que tienen el virus. Pero tener esos equipos durante todo el turno no es viable por los costos”, agregó la profesional.

Le puede interesar: Quienes nos protegen, ellos son prioridad

La Secretaría de Salud reportó que cuando tienen informes de un profesional expuesto al riesgo, inmediatamente inician un proceso de seguimiento y vigilancia epidemiológica para él y las personas que tuvieron contacto cercano. En ese momento, se inicia el protocolo establecido para el manejo del virus, se envía a cuarentena durante 14 días y se le practica el examen igual que al resto de la población.

Londoño reportó además que la Secretaría vela diariamente para que cada uno de los sitios donde se atienden personas disponga de todos los elementos de protección necesarios, desde las personas que están a la entrada de las instituciones hasta los especialistas que tienen contacto directo con los pacientes deben usar sus elementos de protección personal.

Por eso, reiteró su llamado a la amabilidad: “Lo más importante es la solidaridad a todo nuestro equipo porque están duplicando turnos y haciendo un gran esfuerzo para dar buena atención a toda la población”.

En contexto: 43.000 trabajadores de la salud recibirán bonificaciones del Gobierno

*Nombre cambiado por protección de la fuente.