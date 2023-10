Lo primero que hay que aclarar, entonces, es que la alerta de Corantioquia, quien tiene la última palabra en el tema, es legítima. Por lo tanto sí existe un conteo regresivo con el tema de las basuras en Medellín y Antioquia, porque en lo que a la autoridad ambiental concierne el relleno no está en condiciones de recibir más residuos más allá del 17 de octubre próximo.

El pasado viernes Corantioquia confirmó la alerta que había hecho semanas atrás: desde el 17 de octubre el relleno La Pradera no tiene capacidad para recibir residuos. Tras el anuncio llegó la réplica del entonces alcalde Daniel Quintero quien desafió a Corantioquia como autoridad ambiental calificando como falsa la advertencia de la corporación autónoma. Luego Emvarias salió a contradecir que terminara la vida útil del relleno sanitario y aseguró que tiene espacio suficiente para seguir disponiendo basuras durante seis meses más.

La directora Ana Ligia Mora le aclaró al exalcalde que Corantioquia no “insinúa el cierre del relleno”, como él lo dijo, sino que toma decisiones basada en evidencia técnica. Y lo que arroja la evidencia tras meses de inspecciones, análisis del terreno y cálculos es que la vida útil del relleno llegó a su tope.

Lo que dice Corantioquia es que al 31 de diciembre de 2022 el vaso Altaír, el que está actualmente en funcionamiento, había recibido 9’071.928 toneladas de residuos, lo que quiere decir que a un ritmo de 3.400 toneladas de basuras diarias su capacidad estaría agotada en los primeros nueve meses de este año. Por eso Emvarias había pedido una modificación menor para ampliar dicha capacidad a 380.000 metros cúbicos adicionales. Sin embargo, Corantioquia negó esta solicitud el pasado jueves.

Ahora bien, Emvarias contrapunteó y aseguró que a Altaír le quedan 630.000 metros cúbicos disponibles, equivalentes a siete meses. Fue una especie de maniobra para intentar apaciguar las alarmas. No obstante, la directora Mora señaló que Emvarias tiene que aclararles de dónde sacó esa cifra y que, de todos modos, el lío no es que tenga o no espacio para enterrar más basuras sino la completa inviabilidad técnica de hacerlo.

Aquí está el meollo del problema con el vaso Altaír. Resulta que desde hace tiempo Emvarias lidia con problemas graves en el sistema de lixiviados. En las inspecciones que hizo Corantioquia desde julio pasado hasta la fecha comprobó que los nueve pozos de extracción forzada instalados en el vaso están en proceso de colapso. Ya uno de ellos sacó la mano debido al movimiento de la masa de residuos que se presenta en el dique sur. Los ingenieros expertos le señalaron el año pasado de manera perentoria al gerente de Emvarias, Carlos Borja, que para noviembre de 2022 tenía que tener construidos cinco pozos de extracción forzada para mitigar el problema, pero nunca lo hizo.

La conclusión de Corantioquia es que el sistema de lixiviados está al tope y no es posible que el vaso siga recibiendo residuos sin que esto configure el riesgo de una debacle ambiental sin precedentes contra el río Medellín y contra la zona de influencia del relleno en la que se encuentran 25 veredas.