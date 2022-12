¿Y qué pasaría con los afiliados?

Durante el control político que enfrentó en el Congreso, la ministra Carolina Corcho aseguró que le pondría punto final al círculo vicioso en el que la liquidación de una EPS obliga a un traslado masivo de usuarios a otra entidad, que luego queda superada por la cantidad de usuarios y nuevas exigencias, entra en crisis y finalmente se enfrenta a un proceso de liquidación.

Pero esto es justamente lo que pasará si liquidan a Savia. En este momento no existe ningún plan que mitigue la crisis que desencadenaría la desaparición de la EPS mixta. Lo que ocurría a partir de su liquidación es que Sura tendría que recibir el grueso de usuarios, lo que la obligaría a capitalizar cerca de $64.000 millones. Inmediatamente, el acceso a trámites y servicios por parte de los habitantes en zona rural colapsaría, pues Savia tiene oficina en los 125 municipios, una presencia del 100 % en el territorio que ninguna otra EPS maneja al considerarlo inviable financieramente.

Pero eso no sería lo más grave. Fuentes al interior de Savia y en el sector salud del departamento señalan que tienen certeza de que desde hace meses existe un intenso lobby por parte de dos EPS, oriundas de otros departamentos, vinculadas a importantes clanes políticos y que operan en subregiones de Antioquia, para quedarse con el resto de usuarios de Savia.

El asunto es que son EPS que funcionan con serios problemas, por ejemplo, no tienen red de servicios en Antioquia. Esto ocasionaría dos crisis: una financiera, la red de hospitales públicos pasaría de tener un 70 % de su presupuesto atado a los servicios que le oferta a Savia, a no tener nada porque estas EPS no contratan con ellos. Y la otra sería una crisis social, pues estas entidades remiten a los pacientes a la Costa Atlántica, Tolima, Huila y otros departamentos distantes, no sin antes dilatar durante meses tratamientos y cirugías vitales.

Este tipo de vulneración la sufren usuarios de estas EPS en subregiones como el Oriente antioqueño y Bajo Cauca. Los afiliados en Medellín serían los primeros en sentir este golpe. La capital antioqueña tiene 520.000 de los 1,6 millones de afiliados de Savia. Según la gerente de la entidad, aquí se concentra la mayor cantidad de usuarios que requieren servicios de alta complejidad. Medellín es, además, una de las ciudades más costosas en servicios de salud. Con esta ecuación, miles de personas que requieran intervenciones complejas podrían ser enviadas a cientos de kilómetros de sus hogares. Sería, en definitiva, una crisis de salud sin precedentes .