En Caldas, invierno dejó a 150 familias en la ruina

En medio de una creciente que ya había tumbado su casa y arrastrado todas sus cosas materiales, a Marlon David Córdoba (19 años) le sobró valor para salvar las vidas de cuatro niños que la corriente amenazaba con llevárselos. Dice que, en ese momento, le importó más la vida que los enseres.

“Ya el río (Medellín) se había llevado mi casa y busqué salvar mi vida, me colgué de una reja y me aferré fuerte, pero vi el peligro de esos niños y como pude me subí a la casa de los vecinos a sacarlos”, contó Marlon, residente de la única vivienda arrastrada por las aguas.

El desastre ocurrió la noche del domingo en el barrio La Inmaculada, cuando hacia las 6:30 de la tarde, tras más de tres horas de lluvia intensa, el río rebosó su cauce y empezó a serpentear por el barrio invadiendo calles, callejones y viviendas. Casi ningún hogar de esta zona se salvó de ser afectado por la corriente.

“Yo nací en esa casa, ahí vivía con mi papá, no nos quedó nada, nos toca esperar a ver cómo nos colaboran porque no tenemos a dónde ir”, relató.

Los jóvenes Anderson Muñoz y Daniela García, sus vecinos, le agradecen que les haya salvado a su hija: “nosotros vivimos hace ocho años juntos, todo el esfuerzo, lo que habíamos conseguido, se perdió porque quedamos sin camas, sin electrodomésticos y hasta sin ropa, pero al menos está nuestra niña y estamos vivos”, relató Anderson.