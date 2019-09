En ecomovilidad, el camino está trazado

GERMÁN CARDONA

Exministro de Transporte

En el ámbito internacional, destacó el caso de Noruega como precursor de la movilidad eléctrica: “Es un país que con cinco millones de habitantes tiene más de 100.000 vehículos que funcionan con energía limpia”, dijo. Sin embargo, enfatizó en que no se pueden saltar pasos en el camino hacia esa transformación, por lo que es importante invertir primero en el fortalecimiento de la red eléctrica existente para que no se sature ante una entrada masiva de este tipo de vehículos. Además, expuso que la movilidad eléctrica no es una solución exclusiva para el transporte particular, y que se debe procurar “volver cada día más masivo el transporte”.