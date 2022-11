Hasta ahora, comentó la ingeniera, no se ha detectado un movimiento inusual de la tierra. El problema de fondo es que la solución definitiva requiere de un completo estudio que ayude a determinar qué estructura podría construirse para estabilizar la tierra definitivamente. Pese a que eso quedó incluido en la acción judicial, todavía no se ha iniciado. O sea, la solución tomará tiempo y, si sigue lloviendo como en los días anteriores, los habitantes temen lo peor.

Érika agregó que la situación no solo ha afectado el ánimo de la gente, sino que ha desvalorizado los apartamentos: “En la calle, cuando me preguntan que dónde vivo, me contestan que si esa no es la unidad del derrumbe. Ya es como un estigma”. Esa reputación ha calado. Érika contó que una vecina vendió un apartamento en $130 millones, cuando antes llegaron a evaluarse casi a 200. Los arriendos, por su parte, han bajado $300.000.